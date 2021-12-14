國會選區重畫：兩黨搖擺區驟減 鐵票區暴增

目前已通過的選區重畫中，搖擺選區大減，變得愈來愈傾向於單一政黨。圖為馬里蘭共和黨籍州長霍根展示遭他否決、紅筆畫叉的重畫選區地圖，該地圖上周獲民主黨控制的州議會通過。(美聯社)

十年一度的人口普查結束後，接下來是國會選區重畫；華爾街日報(WSJ)分析報導，目前已通過的選區重畫中，搖擺選區大減，變得愈來愈傾向於單一政黨，其中共和黨 此行為的趨勢又比民主黨 明顯。

WSJ將各地2020大選的投票結果，依獲勝政黨領先幅度區分為：領先5個百分點內為「搖擺選區」、6至14個百分點為「安全選區」、15個百分點以上為「鐵票選區」。

目前超過一席聯邦眾議員 的44個州中，已有22個州通過選區重畫，其結果是：搖擺選區從25個減少13個至12個；民主黨安全選區增加三個、鐵票選區增加兩個；共和黨安全選區雖減少兩個，但鐵票選區暴增13個。

選區重畫改變政黨版圖的案例，通常是該州強化自己領先政黨的優勢地位；選區地圖變動最大的是德州，在重畫之後，原本11個搖擺選區驟減至1個，儘管民主黨鐵票選區也從4個增加到12個，但是共和黨鐵票選區從11個暴增至21個。

德州其他重畫可能繼續有利共和黨，以達拉斯—福和市郊區為大本營的民主黨籍眾議員凡杜因(Beth Van Duyne)為例，其選區去年以領先五個百分點的幅度支持拜登，但是選區重畫後，她得面對支持川普的比率多12個百分點的選民。

總體來說，目前已通過的選區重畫中，民主黨鐵票選區從59個增加至61個，共和黨鐵票選區則從64個增加至77個；共和黨的優勢差距拉大，但鑑於這些州的總席次並未過半，是否對共和黨有利仍有待觀察。

例如在民主黨占多數的紐約州，新的選區重畫可能就會壓縮共和黨的席次；但另一方面，另一個民主黨優勢的加州，卻有跡象表明該州更有可能提出搖擺選區增加的選區地圖。

多名學者表示，選區不再搖擺、競爭降低，恐怕不利國會議事，因為許多選區選民的立場可能會更為一致，選出來的議員便只專注於當地選民，而非全國大眾。