CBP被爆用反恐數據庫調查20多名記者

隸屬國安部的聯邦海關與邊境保護局所轄特別單位「反恐怖網絡處」，竟用政府敏感的追蹤恐怖分子數據庫來調查20多名記者。圖為國安部長梅奧卡斯。(美聯社)

「雅虎 新聞」(Yahoo News)指出，美國海關及邊境保護局(CBP )所轄特別單位「反恐怖網絡處」(Counter Network Division)竟用政府敏感的追蹤恐怖分子數據庫來調查20多名記者，其中一名美聯社記者還榮獲過普立茲獎，目前媒體界已要求國土安全部說明真相。

美聯社報導，反恐怖網絡處甚至還對國會議員、國會助理的通聯紀錄提出質疑；承認2017年對記者進行調查的CBP幹員藍波(Jeffrey Rambo)對聯邦調查員表示，這麼做是例行公事；「凡有可疑姓名出現在待辦名單，幹員就輸入有權限進入的各個系統，現況就是如此，人人都這麼做」。

美聯社由國安部督察長取得長逾500頁報告，報告雖有塗消之處，但說法相同。美聯社媒體關係部主任勞倫‧伊頓(Lauren Easton)指出，社方深以這種顯然濫權的做法為憂，本案例顯然是記者沒做別的，只善盡本分，就遭鎖定，如此則侵犯憲法第一修正案。

CBP對此回應說，局內進行的一切過濾及偵查行動，包括反恐怖網絡處執行的，都嚴格遵守完善的規定，採用最佳舉措；CBP不會沒有合法又名正言順的理由，就調查個別人等。

美聯社認定，由雅虎新聞踢爆的消息，正是聯邦機構動濫用權力調查記者等人接洽新聞來源的最新例證。

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)今年更早扭轉部內行之有年的政策，明文禁止檢方碰到調查外洩時，除少數例外狀況，不然不得取用記者的通聯紀錄。川普時代司法部查抄記者、國會議員、議員助理甚至前白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)的通聯紀錄，惡形惡狀遭人踢爆，面對怒吼，加蘭德於是採取行動。

藍波及反恐怖網絡處使用的數據庫神通廣大，超乎以往所知；國安部督察長提到可能對一干人等提出亂用政府數據庫、向檢調人員撒謊等刑事罪名，但司法部拒絕起訴藍波及另兩名國安部僱員。