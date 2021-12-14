前白宮貿易顧問納瓦羅：依川普令 拒交因應疫情文件

白宮前貿易顧問納瓦羅拒絕國會要求提交有關防疫文件的傳票，並告訴議員，他遵照前總統川普的「直接命令」而不願配合。(Getty Images)

紐約時報報導，白宮前貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒絕國會要求提交文件的傳票 ，並告訴議員，他遵照前總統川普 的「直接命令」而不願配合。

納瓦羅先前對抗政府科學家，幫助擬定聯邦新冠因應行動。眾院 民主黨人日前公開納瓦羅的傳票回應書，以及一封要求他15日出庭，在新冠病毒危機遴選委員會提供口供證詞的信函。該委員會調查聯邦的疫情因應，包括川普政府官員是否干涉科學決策。

「你完全拒絕配合傳票，此舉並不恰當。」該委員會主席、聯邦民主黨眾議員克萊本(Jim Clyburn)致信納瓦羅，「顯然你有可回應傳票的資訊，而且這張傳票不受任何行政官員豁免權的保護。」

如果納瓦羅未出庭，眾院可能認定他藐視國會；克萊本11月發傳票給納瓦羅，要求他提供有關前政府因應疫情的文件，包括他在白宮任職時保留的「每日工作日誌」。

納瓦羅這周回覆，並引述川普的公開聲明，川普表示他指示納瓦羅「保護行政特豁免權，不讓這些精神錯亂的民主黨人汙衊我們的偉大成就」；納瓦羅表示，他把川普的指示當作「直接命令」，妥善直接行使行政豁免權。

納瓦羅也表示，他無法取得政府官員溝通內容，因此拒絕交出文件的「模糊」要求；他在信中甚至還把克萊本的名字拼錯。

納瓦羅對於川普政府有廣大影響力，他建議川普處理供應鏈問題，並提出保持經濟開放的建議。他鼓吹未經證實的新冠療方，包括瘧疾藥品羥氯奎寧(hydroxychloroquine)，他也經常痛批美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)。

不過納瓦羅也比白宮其他同仁對疫情更有先見之明，他在2020年1月底、川普還未宣布全國進入緊急狀態時，就警告川普政府新冠危機恐使美國損失數兆元，且使數百萬名美國人陷入染疫與病歿風險。

眾院發出傳票時，納瓦羅也向政治新聞網站Politico發出聲明，他稱這起調查是「獵巫」。