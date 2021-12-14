前白宮幕僚長梅杜斯拒作證 恐遭認定藐視國會

眾院1月6日國會暴動事件調查特別委員會通過決議案，建議全院認定前總統川普幕僚長梅杜斯藐視國會。(美聯社)

眾院 國會暴動事件調查特別委員會12日通過決議案，建議全院認定前總統川普 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)藐視國會。

委員會通過決議文前，主席湯普森(Bennie Thompson，民主黨，密西西比州)就表示，調查委員會已傳喚梅杜斯出席，他卻出爾反爾，因此只能對梅杜斯啟動刑事程序；湯普森先前說：「特別委員會別無選擇，只能建議白宮將梅杜斯函送檢調偵辦。」

另一方面，梅杜斯則以特別委員會在傳票 上的要求「過於廣泛」、「回頭翻大量資料壓力大」、「欠缺訊問的法律依據」等理由，向聯邦法院請求對國會頒布禁令，不只禁止國會再向梅杜斯開立傳票，也禁止國會向電信供應商威瑞森(Verizon)調閱梅杜斯的通聯紀錄。

事實上，梅杜斯所稱「回頭翻大量資料壓力大」確實可能所言不虛；根據有線電視新聞網(CNN)報導，梅杜斯反悔不願出席國會聽證前，已經翻了至少6000頁文件、手機通聯紀錄和個人電郵。

不過，根據梅杜斯之前交給國會的資料，愈來愈多跡象指出梅杜斯與川普對於國會山莊暴動有一定程度的知情；眾院連同決議文一同公布的資料顯示，梅杜斯曾在1月5日的一封電郵中表示「國民警衛隊」已處於待命狀態，隨時能夠出動「保護與川普親近的人」。

由於在國會舉行確認投票前一天，國會駐警仍將部署警力的重點擺在「反川普集會」上，完全沒有意識到同時有另一股支持川普的勢力可能也在隔天集結，導致國會駐警隊被1月6日「情報範圍之外的挺川集會」突襲，此一電郵的浮現因而加劇了外界對於美國情報體系失靈的憂慮；但目前為止對於國會公布的資料，梅杜斯及其律師均未回應。