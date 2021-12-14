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眾院：輝瑞、禮來等多家藥廠壟斷市場 牟取暴利

編譯林梅婕／綜合13日電
眾院監督委員會報告指控輝瑞、禮來等一些大型藥廠，針對特定藥品在美國市場牟取暴利。(Getty Images)
眾院監督委員會報告指控輝瑞、禮來等一些大型藥廠，針對特定藥品在美國市場牟取暴利。(Getty Images)

眾院監督委員會(House Oversight Committee)日前公布一項報告，指控一些大型藥廠如輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)、諾德(Novo Nordisk)和法國的賽諾菲(Sanofi)，針對特定藥品在美國市場牟取暴利；甚至微調某些藥物的成分，重新包裝後以更高的價格出售。

該報告指出，由輝瑞研發的神經止痛藥利瑞卡(Lyrica)專利即將到期，但該公司多年來透過訂價和行銷策略，靠著該藥物賺取數十億元的利潤

此外，禮來、諾德和賽諾菲更長期主導胰島素在美國的市場；該藥物自1920年代研發，是用來維持糖尿病患者性命的關鍵藥物，而這些藥廠的胰島素市占率就高達九成。

根據報告，禮來的胰島素用藥優泌樂(Humalog)自上市以來漲幅最高，至今每瓶價格已漲價1219%；諾德研發的NovoLog漲幅則是627%；賽諾菲的蘭德仕(Lantus)漲幅也有715%。

不過這些藥廠堅持，巨額利潤是為了彌補研發的高額成本；但經過研究團隊三年的調查，「委員會發現藥廠們口中所謂『重大研發的高額成本』，其實是用來擴大他們在市場上壟斷的勢力，開發更多元的行銷策略，並打壓競爭對手」。

由拜登政府提出的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)中，將允許政府對特定藥物與藥廠協商價格；眾院監督委員會主席馬隆尼(Carolyn Maloney)說：「我們發現這些藥廠蓄意在美國提高售價，由其是那些不屬於聯邦醫療保險協商規範的藥物；事實上，這些藥物在全球市場的售價更低。」

禮來的發言人聲稱已為糖尿病患者提供折扣；賽諾菲發言人則指自家胰島素從2014年至今降價達45%；諾德質疑這份報告低估了藥廠過去為抑制藥價所做的努力。

此外，該報告還指輝瑞對利瑞卡使用「藥品跳級」的手法，亦即只有微幅調整配方內容的比例，卻以新申請的專利引導患者換藥，從中賺取更高的利潤。

利瑞卡於2004年上市，至今漲幅高達420%；光是2019年，利瑞卡的總銷售額為20億元。

利潤 輝瑞 聯邦醫療保險

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