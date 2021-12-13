電子菸90億元徵稅條款 參院將刪除

「重建美好未來」預算案中包括電子菸徵稅的提案將被移除，代表向菸品增稅的90億元條款將一併不復存在。(美聯社)

華爾街日報引述消息人士報導，在民主黨 籍聯邦參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)等人的反對下，「重建美好未來」(Build Back Better)預算案中包括電子菸徵稅的提案將被移除，代表向菸品增稅的90億元條款將一併不復存在。

國會共和黨人反對向電子菸徵稅，理由是拜登 總統曾經承諾，任何的增稅都不會影響到年收入40萬元以下的民眾，而向菸品的稅賦大部分恐怕都將由中低收入家庭所承擔。

來自內華達州的瑪斯托亦保持此觀點，在反對電子菸徵稅的聲明上說，她不會讓任何年收入40萬以下民眾繳納更多稅負，也不會支持可能傷害內華達中小企業、農場，以及為數三萬的礦業從業人員；瑪斯托亦反對向礦業徵稅。

「重建美好未來」法案的眾院 版本中，向菸品徵稅的規模本已大幅縮水至90億元，包括向電子菸徵稅，以及既有對傳統菸品開徵、每包1.01元的聯邦稅。

按當前國會格局，若參院無共和黨人支持，民主黨人需全體支持才能讓法案過關，再加上電子菸徵稅並非拜登選前承諾，故消息人士表示，法案版本將不會向電子菸徵稅，形同肢解有關菸品稅賦的條款。

對電子菸徵稅，不僅是有關業界以「妨礙青少年戒菸」及「有害中小商家」為由反對，就算是在公衛界也看法不一；一派認同業界說法，即電子菸徵稅將讓青少年轉向傳統菸品，另一派則認為，低廉的電子菸價格恐怕仍會讓青少年轉向傳統菸品。

國會議員希望能在聖誕節前敲定規模2兆元的「重建美好未來」法案支出細節，但民主黨內的共識仍待取得。

如以稅收減免議題來說，曼欽(Joe Manchin)希望將額度提高至「不要太高」的1萬元，但是來自新澤西、紐約等高稅收的州分就對稱此數字「無法接受」；至於眾院版本為8萬元，但是桑德斯(Bernie Sanders)又反對，稱這讓高收入家庭獲益。