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大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

國際人權日 美英加同步制裁中俄緬違反人權個人、組織

記者張聲肇／綜合報導
美、英、加三國10日同步宣布對中、俄、緬等九個違反人權的國家一系列制裁措施。圖為人權團體在台北的中國銀行前呼籲抵制北京冬奧。(美聯社)
美、英、加三國10日同步宣布對中、俄、緬等九個違反人權的國家一系列制裁措施。圖為人權團體在台北的中國銀行前呼籲抵制北京冬奧。(美聯社)

12月10日是國際人權日(Human Rights Day)，美、英、加三國當天同步宣布對中、俄、緬等九個違反人權的國家一系列制裁措施，貫徹「究責」機制。

美國對全球各地違反人權的個人及組織實施禁止入境、金融制裁等措施，包括壓迫新疆維吾爾人的中國當局，和利用海外虐待勞工的計畫，幫北韓籌資的俄國一所大學。

國務卿布林肯說，「我們有決心將人權當作外交政策的重點，今天宣布運用適當的工具與權威，喚醒世人的注意，對侵犯、糟蹋人權的行為，不論發生在何地，一概予以究責，再次強調我們對人權的承諾」。

美國宣布對烏干達、中國、白俄羅斯、孟加拉、斯里蘭卡和墨西哥6國12名官員及其眷屬禁止入境，因為這些官員違犯美國制裁「嚴重違反人權或嚴重貪汙官員」的法律。

另外，財政部也對中國、緬甸、俄國、北韓、孟加拉等國15人和10個機構，實施財務制裁以及其他限制。這些機構包括中國的人工智能產品製造商商湯科技(SenseTime Group Ltd.)，因為它的臉部辨識技術能夠辨認維吾兒人的特徵，幫中國政府實施大規模監控。

2018-2021任新疆自治區主席的札奇爾(Shohrat Zakir)及現任主席圖尼亞茲(Erken Tuniyaz)因為實施強迫融入、強迫勞動等政策，拘禁超過百萬維吾爾人，被美國列為嚴重違反人權、不得入境的制裁對象。

針對緬甸執政集團今年2月1日推翻民選政府、鎮壓反對黨，三國也共同宣布凍結緬甸軍政府在國際金融體系的資產。

孟加拉名義上打擊毒品的「快速行動營」，自2004年創立以來，藉肅毒之名，整肅反對黨、記者和人權工作者，造成600多人失蹤、近600人死亡，負責官員也被美國列為制裁對象。

俄國「歐洲司法學院」校長索因(Dmitriy Yurevich Soin)讓數百名北韓建築工人獲取簽證，到海外非人道環境強迫勞動，替北韓政府賺取血汗錢，也成為美國制裁的對象。

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