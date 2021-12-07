佛州投票設限 17個民主黨州檢長力挺提告

全國17個州的民主黨檢察長6日聯合向法庭提交動議，支持對佛羅里達州限制投票法律的司法挑戰。圖為佛州共和黨州長德桑提斯。(美聯社)

全國17個州的民主黨檢察長6日聯合向法庭提交動議，支持對佛羅里達州限制投票 法律的司法挑戰，認為該法威脅到少數族裔的投票權。

共和黨控制的佛州 議會5月通過「SB 90法案」，並經共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署為州法。

以哥倫比亞特區和紐約州為首的17個民主黨檢察長表示，佛州的「SB 90法」是對選民投票的非法限制，「這一歧視性法律是試圖加大部分選民的投票難度，尤其是有色人種選民。有關選民詐欺 的言論不過是謊言，已被無數次揭穿，但仍有一些州憑藉虛假無端的指責制定法律，以便出於政治目的，繼續維持選舉詐欺的謊言。這些州的選舉法律號稱是預防和消除選舉詐欺，但實際上卻是鼓勵對選民的壓制。」

佛州的法律增加了對選民投票過程的多個限制，包括將缺席投票放進投遞箱、要求缺席投票和郵寄投票的選民出示更多身分證明，以及禁止為排隊等候投票的選民分發飲食。該法一經德桑提斯州長簽署，即被告上法院。

共和黨人表示，新增的投票限制確有必要，可保證選舉公正和增強選民信心；但批評者認為，限制性的法律是將前總統川普聲稱2020年大選存在廣泛詐欺的謊言作為依據，來壓制傾向民主黨的選民，特別是少數族裔選民。

民主黨的州檢察長表示，他們的州在選舉管理上積累了豐富經驗，包括管理郵寄投票和利用投遞箱投票，這些投票方式對選舉安全沒有威脅。17位檢察長要求法院拒絕佛州對其做出有利裁決的請求，認為「佛州聲稱選民詐欺和缺乏信心卻拿不出任何證據，而且我們的經驗也完全與之相反。」

17個州的檢察長來自華盛頓特區、紐約、加州、康州、德拉瓦、伊利諾、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、內華達、新墨西哥、俄勒岡、賓州、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞和華盛頓州。