重劃選區涉歧視少數族裔 司法部告德州

司法部以德州重劃後的選區歧視少數族裔為由，控告德州國會和州議會選區劃分違反「選舉權法」。圖為司法部長加蘭德。(美聯社)

司法部 以德州 重劃後的選區歧視少數族裔為由，控告德州在國會和州議會選區劃分上違反「選舉權法」；德州是司法部為此問題第一個挑戰的州。

司法部在訴狀中指出，過去10年來，德州人口成長最多的是非裔 、拉丁裔和亞裔，但共和黨主政的德州，卻剝奪這些少數族裔選出他們的民意代表的機會。

司法部副部長古普塔(Vanita Gupta)說，這不是德州第一次限縮少數族裔公民的投票權，過去好幾十年來，法院一再發現，德州重劃選區時，違背選舉權法，刻意稀釋拉丁裔和非裔選民的選舉權。

共和黨和民主黨就10年一度的人口普查，在根據新的人口統計結果重劃需的過程中，競相角力，將「勉強拼圖對本黨有利」，即所謂「傑利蠑螈」(gerrymandering)選區重畫的手法，玩到極致。

聯邦最高法院2019年裁決說，以黨派利益為爭點的重劃選區官司，它不做裁決。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)說，民主黨主政的聯邦政府提出這起官司，侵犯德州的主權，「司法部對本州提出的這起荒謬官司，就是拜登政府想控制得州選民的最新把戲。我有信心，本州議會就選區重劃做成的決定，將被證明是合法的，而戲耍民主的荒唐企圖，將一敗塗地。｣

司法部向德州西區法院提告，列舉幾個國會選區圖，稱共和黨故意扭曲界線，好減少非裔和拉丁裔選民在總選民當中的占比。這兩大少數族裔選票多支持民主黨。

例如，德州西部競爭最激烈的第23選區，重劃的選區將艾爾帕索和聖安東尼邊緣地區劃開，這樣，拉丁裔人口數就減少了9%。達拉斯地區，則把不利共和黨眾議員凡杜因(Beth Van Duyne)的非裔和拉丁裔選民劃出去，因為她去年僅以些微票數，選贏民主黨提名的非裔拉丁裔混血兒委內瑞拉( Candace Valenzuela)。休士頓地區10個選區的劃分，則因白人比例逐年降低，保留六區白人占多數或族裔平均，只重劃四個。

選舉權法1965年生效以來，德州政府每遇選區重劃，都得出庭辯護。2013年，聯邦最高法院廢止該法中，規定德州及其他有種族歧視史的州，重劃結果需經司法部許可的條文；這是2013年來，德州首度又得出庭辯護。

選舉權法禁止劃定選區時，將少數族裔選民分散到不同選區去，稀釋少數族裔的票數效應，也規定「不得禁止」少數族裔選民選擇他們喜歡的候選人。