川普自創社群平台 獲10億元投資承諾 金主不透露
美國前總統川普剛起步的社群媒體企業及其合作的投資工具今天表示，機構投資人承諾替這位前總統的新創事業提供10億美元資金。
法新社報導，這兩家公司透過聲明表示，這10億美元是「數位世界併購公司」（Digital World Acquisition Corp）9月間透過首次公開募股（IPO）籌措2億9300萬美元以外的另一筆資金。
數位世界併購公司是一家有時也稱為「空白支票」的「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC），因為這種公司成立的唯一目的只是要與另一個實體合併。
數位世界併購公司預計將和川普的新創企業「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group）合併；與特殊目的收購公司合併是成為一家公開上市公司的捷徑。
這兩家企業表示，他們打算於明年初在全國推出社群媒體平台「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）。
川普表示，「真實社群」是有別於矽谷網路企業的另一種選擇；川普指控這些矽谷網路公司對他和其他保守派存有偏見。
今天這份聲明並未說明投資川普新創企業10億美元的幕後金主是誰。
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