川普自創社群平台 獲10億元投資承諾 金主不透露

前總統川普。（路透）

美國前總統川普 剛起步的社群媒體 企業及其合作的投資 工具今天表示，機構投資人承諾替這位前總統的新創事業提供10億美元資金。

法新社報導，這兩家公司透過聲明表示，這10億美元是「數位世界併購公司」（Digital World Acquisition Corp）9月間透過首次公開募股（IPO）籌措2億9300萬美元以外的另一筆資金。

數位世界併購公司是一家有時也稱為「空白支票」的「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC），因為這種公司成立的唯一目的只是要與另一個實體合併。

數位世界併購公司預計將和川普的新創企業「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group）合併；與特殊目的收購公司合併是成為一家公開上市公司的捷徑。

這兩家企業表示，他們打算於明年初在全國推出社群媒體平台「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）。

川普表示，「真實社群」是有別於矽谷網路企業的另一種選擇；川普指控這些矽谷網路公司對他和其他保守派存有偏見。

今天這份聲明並未說明投資川普新創企業10億美元的幕後金主是誰。