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駭客用以色列間諜軟體 攻擊國務院雇員iPhone

編譯孫梁／綜合3日電
攻擊者過去數月使用以色列NSO公司(圖)開發的間諜軟體，入侵美國駐烏干達外交官和從事東非事務的國務院官員持有的手機。(美聯社)
攻擊者過去數月使用以色列NSO公司(圖)開發的間諜軟體，入侵美國駐烏干達外交官和從事東非事務的國務院官員持有的手機。(美聯社)

知情人士說，攻擊者過去數月使用以色列NSO公司開發的間諜軟體，入侵美國駐烏干達外交官和從事東非事務的國務院官員持有的手機，國務院至少九名雇員的蘋果手機iPhone遭駭，但攻擊者的身分不明。

NSO公司表示，沒有跡象顯示他們的技術成為駭客攻擊的工具，但公司取消了相關用戶的使用權並展開調查。公司發言人說：「如果調查表明我們的技術被用戶當成攻擊工具，除了將永久終止其使用權外，我們還將訴諸法律行動。公司將與相關政府合作，提供我們掌握的全部訊息。」

NSO公司的軟體可對安全威脅進行監督，僅售給政府執法部門和情報機構，但公司並不直接捲入監視。

國務院發言人說，商務部已將NSO公司列入實體名單；商務部表示：「NSO公司將間諜軟體提供給外國政府，結果被用來攻擊美國的政府官員、記者、商界、學術界、活動人士以及使館員工。」被列為實體名單後，將很難與美國企業做生意。

NSO的間諜軟體侵入手機後，不但能獲取加密訊息和照片等機密，還能將手機變為錄音機，對四周監視。

知情者表示，蘋果公司向被駭客攻擊的手機持有人發出警訊，其中包括美國公民，美國受害人使用的電郵地址和蘋果登入訊息顯示，他們是國務院的雇員。

至少自今年2月以來，NSO間諜軟體的使用者通過發出無法察覺但含病毒的iMessages，即可將手機置於控制下，蘋果公司9月才發現並修補漏洞。蘋果公司上周對NSO公司提控，指其幫助許多NSO的用戶入侵蘋果手機的軟體。

NSO軟體的用戶包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和墨西哥等，該公司回應說，他們的軟體技術可協助遏制恐怖主義，同時軟體也加裝了控制機制，可限制對無辜目標的監視。

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