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佛羅里達州州長擬自組「佛州民兵」 不受聯邦指揮

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯考慮援引第二次世界大戰時期條款規定，自組「佛州民兵」，由州長全權指揮。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯考慮援引第二次世界大戰時期條款規定，自組「佛州民兵」，由州長全權指揮。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)拋出重磅話題，考慮援引第二次世界大戰時期規定，自組「佛州民兵」(Florida State Guard)，由州長全權指揮，有別於薪俸由聯邦政府發放的「佛州國民兵」(Florida National Guard)現行架構。

有線電視新聞網(CNN)報導，德桑提斯的立場反映了共和黨執政州與拜登政府之間，對於國民兵看法分歧而出現的緊張情勢，正在逐漸升高。

德桑提斯自組民兵的想法遭到民主黨陣營批評。已宣布參加2022年佛州州長選舉的佛州聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)在推特發文寫道：「州長不應該自組親手挑選的秘密警察。」同樣有意角逐州長的民主黨籍企業家安妮特‧塔狄歐(Annette Taddeo)也在推特發文指出，德桑提斯存心想當獨裁者，「打算自組義勇隊，就像我們在古巴看到的一樣」。

CNN報導指出，德桑提斯2日在彭薩科拉(Pensacola)拋出自組佛州民兵部隊的提議，並說遇到颶風等重大緊急災變時，將能有效支援「佛州國民兵」。新冠疫情期間，「佛州國民兵」在佛州執行任務包括協助病毒檢測、配送新冠疫苗等。

德桑提斯說，「佛州民兵」可以「不受聯邦政府拖累」，身為州長可以擁有絕對的彈性與調度能力，「用最為迅速有效的方式，因應我們州裡發生的各種事件」。

根據德桑提斯提議，將徵召大約200名民眾以「義工部隊」(volunteer force)性質加入，「佛州民兵」創建初期則需要州議會給予350萬元預算做為訓練及購買裝備之用。

1941年間，「佛州民兵」以臨時部隊性質成立，目的在於填補「佛州國民兵」值勤任務空缺；二戰結束後，「佛州民兵」隨之解散，但州長得以自組防衛部隊的法律權限仍在。

報導指出，德桑提斯辦公室發表聲明表示，如果佛州創立民兵部隊，將成為全美第23個擁有州政府民兵的州，與加州、德州、紐約州等並駕齊驅。

佛州 德桑提斯 國民兵

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