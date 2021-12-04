新書「統帥的幕僚長」被川普罵「假新聞」 梅杜斯贊同

前總統川普批評他任內的白宮幕僚長梅杜斯(圖)的新書內容為「假新聞」，梅杜斯竟表贊同。(美聯社)

前總統川普 任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)下周將出版爆料新書「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)，但川普發表聲明批評書中內容為「假新聞」後，梅杜斯1日晚間接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時，對川普的「假新聞」之說表示贊同。

根據英國衛報(The Guardian)取得新書節錄，梅杜斯書中寫道，川普2020年9月26日就已確診感染新冠病毒，時間點是與民主黨總統候選人拜登 舉行第一場電視辯論之前的三天；川普1日則反駁指出，辯論會之前並未感染新冠病毒。

梅杜斯1日晚間接受「新聞極限」專訪時，被問到對於川普批評新書內容為「假新聞」有何看法；梅杜斯回答：「總統是對的，是假新聞。」

梅杜斯表示，書中完整記載了川普曾經出現一次「偽陽性」病毒檢測 結果，接下來兩次後續檢測都顯示川普參加辯論會時並未感染新冠病毒。

梅杜斯指出：「大家都知道媒體喜歡炒作消息，盡可能以負面角度報導川普，對於拜登則輕輕放過。」

不過，對照「統帥的幕僚長」新書節錄，梅杜斯寫到川普接受病毒檢測呈現陽性結果，後來接受準確度相對較低的抗原快篩，顯示結果為陰性。

2020年總統候選人首場電視辯論是由福斯新聞網資深主播華勒斯(Chris Wallace)主持，川普當天遲到，因此進入會場後並未接受病毒檢測；華勒斯在辯論會後對媒體表示，候選人在辯論會前是否接受病毒檢測且得到陰性結果，其實規定只是「榮譽制」。

梅杜斯在專訪中被主持人問到，如果川普病毒檢測結果為陰性，為何在電視辯論會後約一周便因感染新冠病毒病情惡化而住進華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)；但梅杜斯並未確切回答，僅表示書裡都有來龍去脈的紀錄，「講到華特里德住院，書裡有許多精采的故事」。