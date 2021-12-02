我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國將延長大眾運輸口罩令 至明年3月中

美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

賀錦麗辦公室再傳人事異動 首席發言人桑德斯年底去職

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
副總統賀錦麗的溝通策略以及對未來角色的定位日益受關切。美聯社
副總統賀錦麗的溝通策略以及對未來角色的定位日益受關切。美聯社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的溝通策略以及對未來角色的定位日益受關切之際，辦公室幕僚團隊再傳異動，資深顧問兼首席發言人桑德斯（Symone Sanders）年底將離職。

桑德斯曾替美國總統拜登（Joe Biden）工作近3年，經常陪同賀錦麗在國內外視察出訪。

桑德斯在賀錦麗處理美國投票權等錯綜複雜的議題，解決中美洲北三角國家的移民問題根源時，擔任她的幕僚。

一名要求匿名的白宮官員表示：「副總統重視席孟（桑德斯名），她深受喜愛，對於她待到年底表達感激。」

本月稍早，賀錦麗的溝通主任艾蒂恩（Ashley Etienne）也離開行政團隊。

另一名知情的白宮官員表示，外界憂心賀錦麗欠缺充分準備，職務定位不明，導致她遭到邊緣化。

新政府執政第一年，對賀錦麗辦公室而言，訊息的傳達一直是個挑戰。

賀錦麗6月接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，當時主播詰問她負責美國移民危機，何以未曾去過美墨交界。

之後一名自稱記者的女子闖入賀錦麗在墨西哥的記者會。最近一次是，賀錦麗首次棚內專訪因主持人最後一刻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性而告吹。

桑德斯2016年替聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選總統工作，之後擔任拜登2020總統大選競選顧問。她時常出現在電視上，挺身捍衛拜登，幫助他取得非裔選民的支持。

她在私底下和回憶錄中也不諱言，她希望成為第一位擔任白宮新聞秘書非裔女性，但她今年稍早與這個職位擦身而過。

賀錦麗 桑德斯 拜登

上一則

哥大與長老會醫院 7150萬與狼醫79名受害者和解

延伸閱讀

潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案

潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案
世界愛滋病日 拜登發豪語：2030年前HIV在美終止

世界愛滋病日 拜登發豪語：2030年前HIV在美終止
拜登2024若不連任 民主黨人首選賀錦麗、米雪兒參選

拜登2024若不連任 民主黨人首選賀錦麗、米雪兒參選
凱特、賀錦麗被家暴？重製照片廣傳歐洲 王室不知情

凱特、賀錦麗被家暴？重製照片廣傳歐洲 王室不知情

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪
舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna