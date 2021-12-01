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強烈暗示再選總統 川普：愛這國家就「別無選擇」

川普怕當失敗者 前幕僚：動作頻頻但不會「真參選」

編譯柯立偉／綜合1日電
川普前幕僚長凱利(右)認為川普不想再被視為一個「失敗者」，因此即便宣布參選，他也不會真的投入選戰。（路透資料照）
川普前幕僚長凱利(右)認為川普不想再被視為一個「失敗者」，因此即便宣布參選，他也不會真的投入選戰。（路透資料照）

2020年總統大選已結束超過一年，但前總統川普對於選舉不公的指控從未停歇，同時2024年再度投入選戰的動作頻頻，外界確有猜測川普可能成為繼克利夫蘭(Stephen Cleveland)後第二位回鍋參選總統的人；不過，川普前幕僚長凱利(John Kelly)卻表示，川普不想再被視為一個「失敗者」，因此即便宣布參選，他也不會真的投入選戰。

另一方面，根據今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)於11月3日至5日一份訪問約1000名民眾的聯合民調顯示，高達64%的民眾不希望拜登競選連任，不希望川普競選連任的民眾也多達58%；馬凱特法學院(Marquette Law School)於11月1日至10日間的民調也顯示相同結果，顯見多數民眾不希望在2024年看到與2020年相同的人角逐總統大位。

川普前幕僚長凱利(右)認為川普不想再被視為一個「失敗者」，因此即便宣布參選，他也...
川普前幕僚長凱利(右)認為川普不想再被視為一個「失敗者」，因此即便宣布參選，他也不會真的投入選戰。（路透資料照）

據報導，川普之所以不願意承認2020年敗選結果與家庭教育有關，長期以來將「失敗」視為可恥，因此無法忍受自己被外界視為「失敗者」；因此，針對黨內的勸進聲浪，川普雖然「不排斥」，但卻也從未正式表態，前白宮幕僚長凱利就說：「川普或許會一直談參選，甚至進一步宣布參選，但他不可能真的參選，他不想淪為笑柄。」

不過不論川普最終是否參選，就目前的民調數據而言他仍是共和黨的共主，且共和黨人對於總統候選人的共識顯然比民主黨人為高；近期的各項民調均顯示，支持川普再度參選的共和黨人約47%，遠超前副總統潘斯(Mike Pence)與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

然而，「明確表態」支持拜登再度參選2024年總統大選的民主黨人卻只有41%，還有18%的民眾未表態；而當拜登總統與左派獨立人士並列時，更只有36%的民主黨人仍選擇拜登，高達41%的民主黨人選擇拜登以外的候選人，但拜登以外任一左派人士的支持度均未超越拜登；因此就目前數據而言，兩黨支持度最高的參選人，仍是2020年參選的兩人。

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