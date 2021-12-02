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潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案

編譯潘勛／綜合1日電
示威者扮成曼欽參議員(中)擺動拜登木偶(右)與舒默木偶，暗示民主黨內鬥也成為共和黨的攻擊文宣。(路透)
示威者扮成曼欽參議員(中)擺動拜登木偶(右)與舒默木偶，暗示民主黨內鬥也成為共和黨的攻擊文宣。(路透)

由前副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)經營的保守派團體目前在西維吉尼亞州大打廣告，鼓勵西維州出身的民主黨聯邦參議員曼欽在參院擋下拜登總統的預算開支案，別讓它過關。

國會山莊報(The Hill)報導，蕭特的「保護美國工人聯盟」(Coalition to Protect American Workers) 準備本周在西維州買廣告約80萬元，播出達兩周，發動攻勢，強調曼欽過去對拜登預算開支案發表質疑的各要點。

一支廣告宣稱，西維州家家戶戶都在憂心拜登想找碴，準備向州內苦幹實幹的工薪家庭升稅，卻替百萬富豪大幅減稅，但很幸運，「曼欽支持我們，他了解該看重西維州民眾，而非華府政治。請跟曼欽講，要他繼續為我們戰鬥下去」。

名為「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的預算開支案，經民主黨眾院進步派與中間派議員折衝樽俎數月，11月已在眾院過關。

參院多數黨領袖舒默本周表示，他的目標是在聖誕節前，讓法案付諸參院全院表決；消息人士指出，舒默打算早在12月13日提案表決。

整個磋商期間，曼欽讓自己反對增加開支的立場眾所周知，一度他還表示，任何法案預算在1兆5000億元以上，他都反對；法案由原本3兆5000億元的規模大幅減少，部分原因便在他的反對。

據說曼欽10月與另位民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)熱烈爭辯預算案時，曾表示願意放棄拜登總統社會開支的一切目標。

談到針對曼欽發動的廣告攻勢，蕭特表示「拜登總統的政策遠離主流民意，而曼欽參議員守護原則」，另外曼欽捍衛西維州家庭的利益，減少魯莽的開支及巨幅加稅，值得感謝。

舒默必須團結參院全部民主黨議員，才能展開法案辯論；曼欽及民主黨中間派參議員席納瑪都未明示他們是否會投下支持票，而展開辯論。

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