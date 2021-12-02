潘斯背景團體 花80萬買廣告籲曼欽擋下拜登預算案

示威者扮成曼欽參議員(中)擺動拜登木偶(右)與舒默木偶，暗示民主黨內鬥也成為共和黨的攻擊文宣。(路透)

由前副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)經營的保守派團體目前在西維吉尼亞州大打廣告，鼓勵西維州出身的民主黨 聯邦參議員曼欽在參院擋下拜登 總統的預算 開支案，別讓它過關。

國會山莊報(The Hill)報導，蕭特的「保護美國工人聯盟」(Coalition to Protect American Workers) 準備本周在西維州買廣告約80萬元，播出達兩周，發動攻勢，強調曼欽過去對拜登預算開支案發表質疑的各要點。

一支廣告宣稱，西維州家家戶戶都在憂心拜登想找碴，準備向州內苦幹實幹的工薪家庭升稅，卻替百萬富豪大幅減稅，但很幸運，「曼欽支持我們，他了解該看重西維州民眾，而非華府政治。請跟曼欽講，要他繼續為我們戰鬥下去」。

名為「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的預算開支案，經民主黨眾院進步派與中間派議員折衝樽俎數月，11月已在眾院過關。

參院多數黨領袖舒默本周表示，他的目標是在聖誕節前，讓法案付諸參院全院表決；消息人士指出，舒默打算早在12月13日提案表決。

整個磋商期間，曼欽讓自己反對增加開支的立場眾所周知，一度他還表示，任何法案預算在1兆5000億元以上，他都反對；法案由原本3兆5000億元的規模大幅減少，部分原因便在他的反對。

據說曼欽10月與另位民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)熱烈爭辯預算案時，曾表示願意放棄拜登總統社會開支的一切目標。

談到針對曼欽發動的廣告攻勢，蕭特表示「拜登總統的政策遠離主流民意，而曼欽參議員守護原則」，另外曼欽捍衛西維州家庭的利益，減少魯莽的開支及巨幅加稅，值得感謝。

舒默必須團結參院全部民主黨議員，才能展開法案辯論；曼欽及民主黨中間派參議員席納瑪都未明示他們是否會投下支持票，而展開辯論。