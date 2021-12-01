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最高法院將審密州禁墮胎令 潘斯籲推翻羅訴韋德案

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
最高法院審理密州墮胎法前夕，前副總統潘斯籲大法官寫下歷史，推翻羅訴韋德案。(美聯社)
最高法院審理密州墮胎法前夕，前副總統潘斯籲大法官寫下歷史，推翻羅訴韋德案。(美聯社)

最高法院即將審理密西西比州的墮胎禁令，前副總統潘斯(Mike Pence)11月30日表示，他認為「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)很快會被推翻；保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)則在密州墮胎禁令審理中，等到發揮空間。

高院很快將決定密州墮胎法案的命運，此案禁止受孕15周後的墮胎行為。

潘斯30日在華盛頓特區「全國記者俱樂部」(National Press Club)出席由反墮胎政治團體「蘇珊‧安東尼名單」(Susan B. Anthony List)舉辦的活動時表示，高院在神聖會堂聆審時，我們在此同聲宣布「不會再有」(羅訴韋德案)。

潘斯表示，「我很有信心且相信，羅訴韋德案現在或將來會被推翻」；他呼籲最高法院推翻羅訴韋德案的判決，使其成為「歷史灰燼」(ash heap of history)。

保守派大法官湯瑪斯1991年在大法官提名聽證會上曾說，對於「羅訴韋德案」裁決是否正確，並沒有多想。進入最高法院的幾個月後，湯瑪斯在一起訴訟的不同意見書中指出，1973年創下保障婦女墮胎權的指標判例應該推翻，理由是婦女為未出世孩子墮胎的自由，並不受到憲法保護。

出任大法官的30年來，湯瑪斯立場始終沒有改變，並不認同婦女墮胎權受到憲法保障。最高法院排訂1日審理的密西西比州限制墮胎權訴訟，將讓湯瑪絲等保守派大法官獲得比以往更大的發揮空間。

不管是反墮胎人士或捍衛墮胎權陣營人士都同意，想要推翻「羅伊控告韋德案」以及後續判例，猶如不可能的任務。

華盛頓郵報報導，73歲的湯瑪斯身為最資深大法官，意味著當他屬於多數意見決的一方、首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)處於少數意見時，裁決意見書將由誰執筆。報導指出，隨著最高法院立場漸趨保守，這種狀況如今變得越來越頻繁，比羅伯茲立場更保守的大法官多達五位，使羅伯茲的一票失去了以往的影響力。

墮胎 大法官 羅伯茲

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