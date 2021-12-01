獲拜登提名紐約聯邦法官 華裔法官何戴爾遭砲轟

「美國公民自由聯盟」投票權計畫部主任、華裔律師何戴爾(Dale Ho，音譯)獲拜登總統提名出任紐約南區聯邦區域法院法官，卻遭到保守派團體攻擊。(取材自推特)

「美國公民自由聯盟」(ACLU)投票權計畫部主任、華裔律師何戴爾(Dale Ho，音譯)獲拜登 總統提名 出任紐約南區聯邦區域法院法官，卻遭到保守派團體砸下30萬元預算發動廣告攻擊。Axios新聞網站報導，何戴爾成為拜登提名的聯邦法官人選中，第一個受到負面電視廣告點名抨擊的目標。

保守派政治組織「司法危機網絡」(Judicial Crisis Network)花30萬元在有線電視頻道及數位平台購買電視廣告，廣告片中指控何戴爾是「左翼、黑金集團的職業傀儡」。何戴爾今年9月獲拜登提名後，參院 任命聽證會最快將於本周舉行。

前總統川普任內，「司法危機網絡」曾花費1000萬元投入文宣，一路護航巴瑞特(Amy Coney Barrett)進入最高法院。Axios報導分析，從「司法危機網絡」攻擊何戴爾的廣告預算花費看來，保守派人士非常願意以大手筆金額阻擋或拖延拜登提名的法官人選任命案。

根據進步派司法團體「要求正義」(Demand Justice)統計，拜登上台最初十個月間，參院總共通過28名聯邦區域法院及上訴法院法官任命，另有36名聯邦法院法官提名人的任命案仍在等候參院最後表決。

相較之下，川普上任周年則完成一名最高法院大法官任命，以及16名聯邦法院法官任命。川普執政四年期間，在參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)配合下，總共完成234名聯邦法院法官任命，獲得川普提名而進入最高法院的保守派大法官共有三名。

前總統歐巴馬執政周年，完成一名最高法院大法官任命。不過，由於共和黨國會議員頻頻阻撓，歐巴馬後來只完成九名聯邦區域法院及上訴法院法官任命。

Axios網站報導，保守派團體在2021年集中火力猛攻拜登的司法人事安排，發動文宣抨擊獲得司法部次長提名的古普塔(Vanita Gupta)以及獲提名出任負責民權事務司法部助理部長的克拉克(Kristen Clarke)。