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葛謨性侵案 主播弟被爆「利用資源」打聽指控女性

葛謨性侵案 主播弟被爆「利用資源」打聽指控女性

中央社／紐約29日綜合外電
CNN電視台主持人克里斯．葛謨(右)曾試圖阻止演員鮑德溫代表前州長哥哥葛謨公開反對「指控文化」。(美聯社)
CNN電視台主持人克里斯．葛謨(右)曾試圖阻止演員鮑德溫代表前州長哥哥葛謨公開反對「指控文化」。(美聯社)

美國紐約州檢察長辦公室調查前州長葛謨性侵案，根據今天公布文件，葛謨在有線電視新聞網（CNN）擔任主播的胞弟克里斯．葛謨運用媒體消息來源，打聽指控哥哥性侵的女性。

葛謨（Andrew Cuomo）在疫情之初充滿自信的表現，一度讓人覺得他參選總統有望，但去年底他涉及隱匿安養院COVID-19疫情備受指責後，今年又有多名女性站出來，指控63歲的葛謨對她們有不當行為，重創他的名聲。他在今年8月請辭紐約州長。

美國媒體CNBC報導，51歲的克里斯．葛謨（Chris Cuomo）先前已坦承曾建議葛謨與團隊如何回應性侵醜聞，但現在公布的紀錄顯示，克里斯在此事扮演的角色，遠大於先前所知。

根據檢察長的調查物證，以及克里斯與州調查人員的對話紀錄，克里斯主動聯絡葛謨秘書戴羅沙（Melissa DeRosa），討論媒體即將針對葛謨性騷一事所做的報導。葛謨捲入性侵風暴後，克里斯協助州長辦公室斡旋，還口述聲明，讓葛謨照著發表。

克里斯3月初傳訊息給戴羅沙說，「請讓我幫忙準備」。3月12日，他將替葛謨擬好的聲明稿，透過簡訊傳給戴羅沙。

那份聲明寫道：「我不會辭職，我不能辭職。我了解政治壓力，我了解政治作戰的利害關係，這件事情就是如此…。」

「紐約時報」爆出葛謨曾在一場婚禮性騷擾一名叫做魯克（Anna Ruch）的女性，3天之後，克里斯又傳訊息給戴羅沙，說他「有關於婚禮女孩的線索」。

CNN發言人多爾尼克（Matt Dornic）表示：「紐約州檢察長今天又再公布數千頁紀錄和證物，必須徹底審視和考量。」

「由於與CNN有關，我們接下來幾天會問話，希望更進一步釐清這些東西的重要性。」

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）針對葛謨涉及的不當行為發布報告後，民主黨籍的葛謨雖於8月辭職，但仍否認不法。克里斯雖自稱並非葛謨的正式幕僚，但坦承曾對葛謨提出建議，還說他是鼓勵葛謨辭職的其中一人。

詹樂霞已於10月底正式宣布，將競選紐約州長。

根據問話紀錄，克里斯告訴調查人員，他和「消息人士」接觸，詢問至少一篇報導中不利葛謨的指控，也和消息人士談到還沒刊登的報導。

他告訴調查人員：「如果我被要求，我就會聯絡消息來源、其他記者，打聽他們是否聽過還有人要站出來。」

克里斯有向調查人員透露消息來源的姓名，但檢察長辦公室的報告選擇把姓名刪除。

根據問話紀錄，調查人員詢問克里斯．葛謨：「所以你從某人那裡聽到有關魯克的資訊，此人是誰？」他回答說：「消息來源。」

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