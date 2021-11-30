年底議程滿檔 國會復會加速清案 先避免政府關門

參院多數黨領袖舒默表示，有信心在年底前達成所有重要項目。(Getty Images)

感恩節假後國會復會，民主黨 議員把握聖誕節假期前的會期，加速推動拜登 總統的總預算 案、關鍵國防法案，並解決即將於12月3日到期的暫時延長債限法案，化解拜登政府今年第二場債務違約危機。

民主黨議員在兩黨緊張情勢升高，以及新冠病毒新毒株Omicron重創股市，各國先後限制班機入境並封鎖國境之際復會。

面對年底滿檔議程，國會議員的首要之務是避免政府關門危機，兩黨議員9月通過暫時提高國債上限的法案12月3日到期，這代表參眾兩院必須迅速想出另一項法案，讓聯邦政府有預算可用，否則會面臨政府債務違約危機。

民主黨議員除了要研擬避免政府違約的方案，還要尋求參議員支持通過約2兆元「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案，此案包括健康照護、社會安全與抗氣候變遷等項目。

民主黨議員近日對於通過各項法案抱持樂觀態度，參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)日前表示，今年要處理的法案很多，但有信心能在年底前達成所有重要項目。

華盛頓郵報分析，民主黨希望能把握該黨掌握白宮及參眾兩院的時間，盡可能通過各項重要法案，國會明年期中選舉將改選部分席次，民主黨可能只剩十個月的時間。

民主黨議員今年3月通過1.9兆元的新冠紓困法案，日前通過1.2兆元的基礎建設法案，現在則要說服參院通過2兆元的「重建美好未來」法案，此案在感恩節前通過眾院。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已表明反對「重建美好未來」法案中的帶薪家庭照顧假，以及惠及數百萬人的帶薪病假，但民主黨亟需曼欽的支持，才能讓法案通關。