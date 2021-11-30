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影帝變州長「壓根沒想過」馬修麥康納：不選德州州長

記者顏伶如╱綜合報導
幾個月來盛傳可能從演藝圈跨足政壇的52歲奧斯卡影帝馬修麥康納，28日在推特影片中對粉絲表示，目前並沒打算要選州長。(美聯社)
幾個月來盛傳可能從演藝圈跨足政壇的52歲奧斯卡影帝馬修麥康納，28日在推特影片中對粉絲表示，目前並沒打算要選州長。(美聯社)

幾個月來盛傳可能從演藝圈跨足政壇的52歲奧斯卡影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)，28日在推特影片中對粉絲表示，目前並沒打算要選州長。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，馬修麥康納可能角逐德州州長選舉傳出之後，某些德州選民頗為振奮，共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)簽署規定嚴格的禁止墮胎法令，讓自由派選民氣憤不已。

馬修麥康納迄今並未宣布加入任何政黨，但形容自己是「積進路線的中間派」(aggressively centrist)。他若以民主黨人參加黨內初選，初步民調顯示他將擊敗另一位已宣布參加初選的前國會議員歐洛克(Beto O'Rourke)。

馬修麥康納曾以「藥命俱樂部」(Dallas Buyers Club)在2014年拿下奧斯卡最佳男主角，在德州享有高知名度。

在推特擁有280萬名追蹤粉絲的這位男星在短片中說：「我是德州小鎮尤瓦爾迪(Uvalde)出身的單純孩子，壓根沒想過有朝一日我會獲得別人看好，有機會成為政治領袖。」

他說：「這讓我深感受之有愧，啟發我對前途發展的思考。我現在選擇不會走上那條道路。」

他表示，眼前將把時間花在支持商家與各種基金會，「為民眾創造可以獲得人生成功的管道」。

馬修麥康納11月初接受法新社(AFP)訪問時說，對於參選州長一事已經做過討論，「是一條有機會的道路」。

日前公布民調統計顯示，2022年11月將舉行的德州州長選舉當中，尋求再連任的共和黨籍艾伯特以7%支持度領先，其次為支持度27%的馬修麥康納，民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克則以26%支持度墊後。

64歲的艾伯特擔任德州長已6年，即將挑戰第三任的「三連霸」紀錄。

德州 民調 奧斯卡

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