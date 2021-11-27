我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

通貨膨脹政治戰 感恩節火雞也遭殃成了箭靶

編譯郭宣含／綜合26日電
感恩節的火雞也捲入美國政治兩黨之爭。(美聯社)
感恩節的火雞也捲入美國政治兩黨之爭。(美聯社)

美國人今年感恩節受到通貨膨脹高漲衝擊，火雞也遭殃成了通膨政治戰箭靶。紐約時報報導，共和黨人從晚餐桌上看到可以打擊拜登總統的機會，他們主張，拜登投資數兆元到熱經濟中，形同為通膨火上澆油，今年感恩節晚餐恐成數一數二貴的一年。

農業部(USDA)表示，今年感恩節的主食綜合上漲5%；其他國會議員估計漲幅會更高，藉此打擊民主黨的重大計畫，即投資數兆元到熱經濟中。

聯邦共和黨參議員戴恩斯(Steve Daines，蒙大拿州)告訴政治新聞網站Politico，拜登的政策點燃「通膨大火」，「從火雞到烘焙食品，所有商品都讓家庭支出增加，今年感恩節晚餐可能是歷來最貴的其中一年。」

紐時指出，現在有些跌破眼鏡的價格數據，其實是去年疫情年價格的反彈，去年感恩節聚餐紛紛取消，物價也因此重跌；此外，當今物價攀升與勞工短缺和和罕見的供應鏈紊亂更有關係，而非政府未來幾年要投資經濟的資金。

白宮避免重蹈今年年初有關食物價格的覆轍，當時白宮官員未能快速有效回應，一直主張物價攀升是暫時情況；直到本周拜登才終於正面迎擊，他說政府努力疏通港口、降低油價，確保民眾感恩節時餐桌上有足夠食物。

不過，物價攀升的新聞已連續多周出現，讓共和黨撿到槍，火力全開抨擊眾院上周通過的1.7兆元的氣候與社會支出案；這些法案可望在明年期中選舉前，成為民主黨的施政重大成就。共和黨這番攻擊，有可能瓜分部分參院民主黨人的選票。

拜登官員承認，過去有關物價和通膨的訊息有時未切中要題；白宮推特今夏一篇貼文指出，國慶日露天燒烤的成本比去年少16分，但該文遭批評引用農業遊說團體「農業會」(Farm Bureau)的數據，而非農業部數據。如今媒體大幅報導漲翻天的食物售價時，引用的也是農業會等機構數據，而非農業部。

共和黨人引用農業會的數據表示，感恩節食物費綜合上漲14%，火雞價格更狂飆24%；但農業會表示，他們11月初蒐集數據後，火雞售價已下降。

拜登23日喊話：「美國家庭可放寬心，店家囤有滿滿的火雞和感恩節所需的一切商品。」

雖然部分食物短缺的情況仍存在，但「全國火雞聯盟」(National Turkey Federation)發言人表示，他們預期節日期間，店家火雞供應充裕；沃爾瑪和目標百貨(Target)表示，架上會擺滿商品以迎接節日購物人潮。

拜登 共和黨 白宮

上一則

400聯邦快遞包裹 被棄阿拉巴馬州峽谷叢林

下一則

華郵記者新書指擬對中宣戰 川普一句話痛批

延伸閱讀

世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升

世界晚報／疫苗無效？ 接種率最高前5州 新冠確診飆升
美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺

美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺
「快打補強針」 全美接種率最高前5州 新冠確診飆升

「快打補強針」 全美接種率最高前5州 新冠確診飆升
感恩節爆230萬搭機人潮 梅西百貨大遊行重現

感恩節爆230萬搭機人潮 梅西百貨大遊行重現

熱門新聞

Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆