通貨膨脹政治戰 感恩節火雞也遭殃成了箭靶

感恩節的火雞也捲入美國政治兩黨之爭。(美聯社)

美國人今年感恩節受到通貨膨脹高漲衝擊，火雞也遭殃成了通膨政治戰箭靶。紐約時報報導，共和黨 人從晚餐桌上看到可以打擊拜登 總統的機會，他們主張，拜登投資數兆元到熱經濟中，形同為通膨火上澆油，今年感恩節晚餐恐成數一數二貴的一年。

農業部(USDA)表示，今年感恩節的主食綜合上漲5%；其他國會議員估計漲幅會更高，藉此打擊民主黨的重大計畫，即投資數兆元到熱經濟中。

聯邦共和黨參議員戴恩斯(Steve Daines，蒙大拿州)告訴政治新聞網站Politico，拜登的政策點燃「通膨大火」，「從火雞到烘焙食品，所有商品都讓家庭支出增加，今年感恩節晚餐可能是歷來最貴的其中一年。」

紐時指出，現在有些跌破眼鏡的價格數據，其實是去年疫情年價格的反彈，去年感恩節聚餐紛紛取消，物價也因此重跌；此外，當今物價攀升與勞工短缺和和罕見的供應鏈紊亂更有關係，而非政府未來幾年要投資經濟的資金。

白宮 避免重蹈今年年初有關食物價格的覆轍，當時白宮官員未能快速有效回應，一直主張物價攀升是暫時情況；直到本周拜登才終於正面迎擊，他說政府努力疏通港口、降低油價，確保民眾感恩節時餐桌上有足夠食物。

不過，物價攀升的新聞已連續多周出現，讓共和黨撿到槍，火力全開抨擊眾院上周通過的1.7兆元的氣候與社會支出案；這些法案可望在明年期中選舉前，成為民主黨的施政重大成就。共和黨這番攻擊，有可能瓜分部分參院民主黨人的選票。

拜登官員承認，過去有關物價和通膨的訊息有時未切中要題；白宮推特今夏一篇貼文指出，國慶日露天燒烤的成本比去年少16分，但該文遭批評引用農業遊說團體「農業會」(Farm Bureau)的數據，而非農業部數據。如今媒體大幅報導漲翻天的食物售價時，引用的也是農業會等機構數據，而非農業部。

共和黨人引用農業會的數據表示，感恩節食物費綜合上漲14%，火雞價格更狂飆24%；但農業會表示，他們11月初蒐集數據後，火雞售價已下降。

拜登23日喊話：「美國家庭可放寬心，店家囤有滿滿的火雞和感恩節所需的一切商品。」

雖然部分食物短缺的情況仍存在，但「全國火雞聯盟」(National Turkey Federation)發言人表示，他們預期節日期間，店家火雞供應充裕；沃爾瑪和目標百貨(Target)表示，架上會擺滿商品以迎接節日購物人潮。