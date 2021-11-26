國防部特設「監視空域」單位 緊盯中俄武器

國防部宣布成立監視空中不明飛行物體的情報單位，職責包括收集情報與反情報、提出解決不明飛行物威脅的方法。圖為國防部今年稍早公布的疑似不名飛行物體照片。(Getty Images)

國防部 23日深夜宣布成立監視空中不明飛行物體的情報單位，防範外國甚至外星生物入侵威脅，中俄研發測試的新武器在監視之列。

這個名為「空中物體確認與管理同步小組」(Airborne Object Identification and Management Synchronization Group)的新單位，立刻要接掌的業務之一就是進一步確認過去20年來立案的140多項「待確定空中現象」報告，其中包括可能的外國威脅、大氣層失常現象、感應器失靈、疑似外星生物入侵。

小組直接接受拜登 總統派任的副部長凱瑟琳‧希克斯（Kathleen Hicks）指揮；她負責情報與安全事務；宣布小組成立的新聞稿稱，國防部認真看待不明飛行物入侵現象，特別是在軍事訓練場所或軍事設施附近出現的飛行物體。

這些待確認的報告不少是軍方飛行員出任務時看到後提出，國防部認為其中太空 垃圾、氣候或大氣詭異現象、美軍飛行器測試三類不會對國家安全構成威脅，但可能危害飛安；第四類則可能是敵國高科技測試的證據。

中國最近測試「超高音速」飛彈，據稱能夠繞行地球軌道並載運核能彈頭等武器，還很難偵測得到，國防部仍在研究中；俄國最近也測試反衛星飛彈，製造出一大堆太空碎片垃圾。

政府6月提出的待確認不明飛行物報告，對這些現象表示不無可能「另有解釋」，但很小心地點出，沒有證據顯示是「外星生物」造成。

新成立的小組將取代原有的類似任務小組，職掌包括收集情報與反情報、提出解決不明飛行物威脅的方法。小組主管尚未任命，上任後負責建議成員人選及所需經費及資源；國防部及情治單位官員另組監督顧問團，督導小組運作。

之前，類似的報告由國家情報總監辦公室提出，民眾拿來當茶餘飯後閒聊之資，各界也多當作離奇小說看待，但因為不少是飛行員在空中親眼目睹，國會等單位不時對國防部施壓，要它提出更精確圓融的解釋，說明「究竟為何物？是否對美國利益造成威脅？」