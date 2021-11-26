我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

國防部特設「監視空域」單位 緊盯中俄武器

記者張聲肇／綜合報導
國防部宣布成立監視空中不明飛行物體的情報單位，職責包括收集情報與反情報、提出解決不明飛行物威脅的方法。圖為國防部今年稍早公布的疑似不名飛行物體照片。(Getty Images)
國防部宣布成立監視空中不明飛行物體的情報單位，職責包括收集情報與反情報、提出解決不明飛行物威脅的方法。圖為國防部今年稍早公布的疑似不名飛行物體照片。(Getty Images)

國防部23日深夜宣布成立監視空中不明飛行物體的情報單位，防範外國甚至外星生物入侵威脅，中俄研發測試的新武器在監視之列。

這個名為「空中物體確認與管理同步小組」(Airborne Object Identification and Management Synchronization Group)的新單位，立刻要接掌的業務之一就是進一步確認過去20年來立案的140多項「待確定空中現象」報告，其中包括可能的外國威脅、大氣層失常現象、感應器失靈、疑似外星生物入侵。

小組直接接受拜登總統派任的副部長凱瑟琳‧希克斯（Kathleen Hicks）指揮；她負責情報與安全事務；宣布小組成立的新聞稿稱，國防部認真看待不明飛行物入侵現象，特別是在軍事訓練場所或軍事設施附近出現的飛行物體。

這些待確認的報告不少是軍方飛行員出任務時看到後提出，國防部認為其中太空垃圾、氣候或大氣詭異現象、美軍飛行器測試三類不會對國家安全構成威脅，但可能危害飛安；第四類則可能是敵國高科技測試的證據。

中國最近測試「超高音速」飛彈，據稱能夠繞行地球軌道並載運核能彈頭等武器，還很難偵測得到，國防部仍在研究中；俄國最近也測試反衛星飛彈，製造出一大堆太空碎片垃圾。

政府6月提出的待確認不明飛行物報告，對這些現象表示不無可能「另有解釋」，但很小心地點出，沒有證據顯示是「外星生物」造成。

新成立的小組將取代原有的類似任務小組，職掌包括收集情報與反情報、提出解決不明飛行物威脅的方法。小組主管尚未任命，上任後負責建議成員人選及所需經費及資源；國防部及情治單位官員另組監督顧問團，督導小組運作。

之前，類似的報告由國家情報總監辦公室提出，民眾拿來當茶餘飯後閒聊之資，各界也多當作離奇小說看待，但因為不少是飛行員在空中親眼目睹，國會等單位不時對國防部施壓，要它提出更精確圓融的解釋，說明「究竟為何物？是否對美國利益造成威脅？」

國防部 太空 拜登

上一則

上任來最低… 拜登民調降至42% 民眾最憂通貨膨脹

下一則

冤獄43年 62歲男獲「無辜計畫」捐款近百萬元

延伸閱讀

美國防部成立任務小組 專門調查UFO

美國防部成立任務小組 專門調查UFO
日本防相：中俄轟炸機聯合巡航 是對日示威

日本防相：中俄轟炸機聯合巡航 是對日示威
國防部發包3大軍火巨頭 開發極音速武器攔截器

國防部發包3大軍火巨頭 開發極音速武器攔截器
中俄9軍機進入韓國防空識別區 北京稱例行演訓

中俄9軍機進入韓國防空識別區 北京稱例行演訓

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕