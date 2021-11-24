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布塔朱吉聲望「贏拜登」被拱代表民主黨選2024

編譯盧炯燊／綜合24日電
最新民調顯示，內閣成員中，運輸部長布塔朱吉的聲望最高，甚至高於拜登總統。（歐新社）
最新民調顯示，內閣成員中，運輸部長布塔朱吉的聲望最高，甚至高於拜登總統。（歐新社）

最新民調顯示，在拜登政府的內閣成員裡，以運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的民望最高，甚至高於拜登總統，因此傳出布塔朱吉有可能成為2024年民主黨總統候選人，但他表示沒此想法。

根據晨間諮詢公司(Morning Consult)與政治新聞網站Politico公布最新的聯邦政府內閣成員民調結果，布塔朱吉的知名度和好感度分別為83%及38%；第二高的是財政部長葉倫(Janet Yellen)的77% 及33%。民望最低的是商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)，知名度和好感度分別只有為66%及24%。

這兩家機構早前另一個民調指出，總總拜登的支持率為38%，首次跌破40%的關口，副總統賀錦麗的支持率更只有29%，而布塔朱吉的支持率為44%，均超過兩人。

最新民調顯示，內閣成員中，運輸部長布塔朱吉的聲望最高，甚至高於拜登總統。（美聯社...
最新民調顯示，內閣成員中，運輸部長布塔朱吉的聲望最高，甚至高於拜登總統。（美聯社）

在這些民調數據公布的同時，外界一直猜測現年39歲，也是前印第安納州南本德市長的布塔朱吉，是拜登內閣內最強的接捧人選。

副總統賀錦麗剛上台之初被視為有力接班人，但她的支持率上任後即不斷下滑，工作績效讓人失望，已引起黨內恐慌。有線電視新聞網(CNN)早前更指，賀錦麗已被邊緣化，拜登不再重用她，任由她走向失敗，這個做法已引起賀錦麗團隊的不滿。

不過布塔朱吉24日受訪時表示，他與賀錦麗並無存在競爭，也沒有考慮角逐成為拜登的接棒人。

他說實在很喜歡現在的工作，因為這是近十年裡，很少再要考慮到競選與選舉之事。

他在入閣拜登政府之前，打從2010年開始就一直競逐印第安納州財政部長、南本德市長、民主黨全國委員會主席以及民主黨總統候選人。

儘管布塔朱吉表示不考慮角逐2024總統寶座，但關於他將成為拜登繼承人的傳言甚囂塵上。在白宮西翼內部，布塔朱吉的名字已經浮出水面，助手們開始討論2028年的民主黨總統候選人人選，甚至若拜登選擇不在2024競選連任，布塔朱吉有可能上陣。

不過，現年79歲的拜登公開和私下都表示，他將競選第二個任期，若是如此，他到時已年屆82歲。

拜登 賀錦麗 民調

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