我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

國會暴動節目稱故意迫害保守派 福斯2專家大怒辭職

編譯林育正／綜合22日電
福斯電視播出國會暴動特別節目後，引起意見不同的兩名專欄作家辭職。(美聯社)
福斯電視播出國會暴動特別節目後，引起意見不同的兩名專欄作家辭職。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)日前推出16日國會暴動暴動特別節目，讓內部兩名專欄作家戈柏格(Jonah Goldberg)與海斯(Stephen Hayes)決定離職，也顯示電視台在政治光譜上相當左右難為。

但在現今極度分化的時代，站在政治光譜的極端，是賺取收視率、金錢和注意力的不二法門。卡爾森貴為福斯最受歡迎的節目主持人，卻在特別節目中，傳述不同於現實的歷史，聲稱暴力行為是「偽旗」，更是迫害保守派人士的行徑。

國會暴動特別節目「愛國者大肅清」(Patriot Purge)幾天後在福斯的線上訂閱平台播放，而在上周兩人辭職的消息也底定。兩人是福斯內部，第一位因特別節目辭職的員工，但據傳內部也有其他員工充滿怨言。

在現實面來看，福斯與類似媒體的諸多高層感覺，收視觀眾和前總統川普的緊密關係，使媒體毫無選擇空間。福斯許多員工都提及「尊重觀眾」的字眼。

10月下旬看到特別節目的預告片，海斯表示：「這太讓人生氣了，恐怕會造成暴力行為。我不確定我還要不要待下去。」

戈柏格表示，他和海斯待在福斯，是因為兩人認為川普卸任後，新聞網可能恢復新聞編輯以及報導的獨立性，只不過事與願違。他說：「愛國者大肅清是與極端妥協的徵兆，現在我也沒感覺到任何導正的跡象。」

海斯也指出，卡爾森將這類的想法灌輸於社會，只要每五萬個人中有一人看了節目，並且信以為真，目的就已被達成，這對社會是相當危險的現象。

日前挺川組織「美國校園轉折點(Turning Point USA)」的會議中，更有人問領導者說：「我們何時能用槍？」對此，海斯說：「這讓人感到非常害怕。」

川普 美國

上一則

臉書拒修歧視演算法惹反彈 不少非裔用戶轉往抖音

下一則

62年前懸案 華州9歲女童遇害靠DNA偵破 兇手1970年死了

延伸閱讀

兩位保守派評論員向福斯新聞請辭 抗議紀錄片內容不實

兩位保守派評論員向福斯新聞請辭 抗議紀錄片內容不實
瑞登豪斯無罪 民事訴訟還沒結束 22日將接受電視台專訪

瑞登豪斯無罪 民事訴訟還沒結束 22日將接受電視台專訪
國會暴動案 巴農涉藐視國會 跳過傳訊仍拒認罪

國會暴動案 巴農涉藐視國會 跳過傳訊仍拒認罪
參與國會暴動 牛角男判41月：我是犯了法的好人

參與國會暴動 牛角男判41月：我是犯了法的好人

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11
移民之女吳弭16日在先生與兩個兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

2021-11-16 21:48

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭