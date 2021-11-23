國會暴動節目稱故意迫害保守派 福斯2專家大怒辭職

福斯電視播出國會暴動特別節目後，引起意見不同的兩名專欄作家辭職。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)日前推出16日國會暴動暴動特別節目，讓內部兩名專欄作家戈柏格(Jonah Goldberg)與海斯(Stephen Hayes)決定離職，也顯示電視台在政治光譜上相當左右難為。

但在現今極度分化的時代，站在政治光譜的極端，是賺取收視率、金錢和注意力的不二法門。卡爾森貴為福斯最受歡迎的節目主持人，卻在特別節目中，傳述不同於現實的歷史，聲稱暴力行為是「偽旗」，更是迫害保守派人士的行徑。

國會暴動特別節目「愛國者大肅清」(Patriot Purge)幾天後在福斯的線上訂閱平台播放，而在上周兩人辭職的消息也底定。兩人是福斯內部，第一位因特別節目辭職的員工，但據傳內部也有其他員工充滿怨言。

在現實面來看，福斯與類似媒體的諸多高層感覺，收視觀眾和前總統川普 的緊密關係，使媒體毫無選擇空間。福斯許多員工都提及「尊重觀眾」的字眼。

10月下旬看到特別節目的預告片，海斯表示：「這太讓人生氣了，恐怕會造成暴力行為。我不確定我還要不要待下去。」

戈柏格表示，他和海斯待在福斯，是因為兩人認為川普卸任後，新聞網可能恢復新聞編輯以及報導的獨立性，只不過事與願違。他說：「愛國者大肅清是與極端妥協的徵兆，現在我也沒感覺到任何導正的跡象。」

海斯也指出，卡爾森將這類的想法灌輸於社會，只要每五萬個人中有一人看了節目，並且信以為真，目的就已被達成，這對社會是相當危險的現象。

日前挺川組織「美國 校園轉折點(Turning Point USA)」的會議中，更有人問領導者說：「我們何時能用槍？」對此，海斯說：「這讓人感到非常害怕。」