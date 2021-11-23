瑞登豪斯無罪判決 拜登陷兩黨夾攻政治困境

瑞登豪斯受訪時稱，他不是一個種族主義者。(美聯社)

全國選民仍受新冠疫情及通膨高漲所苦，拜登 民調支持率不斷下滑，政治氛圍本就詭譎，目前瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)槍擊致二死一傷案又獲判無罪，民主黨人因拜登辦不到警政改革及投票權立法而惱火，共和黨 更打算用瑞登豪斯案來挑撥全國對種族等命題的分裂，在在讓拜登的政治困境更加嚴峻。

穆倫堡學院(Muhlenberg College)輿論研究所所長伯里克(Christopher Borick)指出，拜登想讓規模龐大的預算案在參院過關，目前最不想碰的題目之一便是種族。

在福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)22日播出的訪問節目中，瑞登豪斯更堅稱自己不是一個「種族歧視者」；而且無論瑞登豪斯或被槍擊的受害者都是白人，瑞登豪斯強調：「這起案件和種族一點關係也沒有，完全沒有關係。」

「這是一件自我防衛的事件，我不是個種族歧視者，我支持『黑人的命也是命』(BLM)維權運動的動機，我支持的是和平的示威。」

美聯社報導，瑞登豪斯無罪開釋，此一判決觸及種族公平、義警及警政等課題，全國展開新的爭論。

拜登努力想讓民主黨同志們集中心力，通過他致力改善社會服務及因應氣候變遷的預算案，希望扭轉跌跌不休的民意支持率，此時卻發生瑞登豪斯被判無罪一事。

拜登對19日的判決謹慎回應，表示尊重陪審團判決，隨後以書面聲明指出，自己跟很多國人一樣，對陪審團讓瑞登豪斯無罪開釋「感到憤怒、關切」。

與此同時，11月在維吉尼州選舉大獲全勝的共和黨則推崇18歲的瑞登豪斯是他們在國家文化戰爭中的最新英雄；共和黨特別拿拜登2020年9月總統競選時發的一則推文來說事；拜登在文中似乎認為瑞登豪斯是白人至上主義者。現在不少共和黨黨工要求拜登出面道歉。

伯里克指出，共和黨把瑞登豪斯吹捧得太過分不無風險，全國郊區及高學歷選民可能不會指摘無罪判決，但把瑞登豪斯捧成英雄則令他們不安。