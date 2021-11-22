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眾院共和黨跑票者 面臨黨內報復 委員會職務恐遭解除

編譯郭宣含／綜合21日電

國會山莊報(Capitol Hill)報導，1.2兆元基建案在眾院13名共和黨人的跑票下通過，如今他們恐面臨黨內報復，前總統川普在眾院的保守派幕僚威脅，要解除這些跑票同仁的委員會職務；許多共和黨參議員得知後紛表震驚與不敢置信。

眾院提出動議，要解除卡特柯(John Katko，紐約州)在眾院國土安全委員會最高層級共和黨人的職務，因為他表決時支持基建案；共和黨參議員普遍難以置信，這也凸顯出參眾兩院共和黨人開始出現分歧。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已形成某種抵抗川普全面占領共和黨的力量；相較之下，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則幾乎未限制眾院內川普保守派挑釁的行為。

參眾兩院共和黨人天差地遠的態度在本周更明顯，川普在眾院的幕僚敦促，要懲罰13名支持基建案的黨內同仁，威脅除去他們的委員會職務。

保守派眾院自由黨團少數成員呼籲要予以報復，雖然實際上不太可能真的剔除這些眾議員職務，但共和黨嚴肅討論此事卻令人擔憂。

參院共和黨人警告，因為對一個善意政策有歧見，就對黨內同仁採取如此激烈的作法，相當愚蠢且對共和黨長期健全有害。

羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)是當時支持基建案的19名共和黨聯邦參議員之一，他談到眾院懲處，「這根本瘋了，基建案獲兩黨支持，而且麥康諾也投下同意票。」

參院撥款委員會最高層級共和黨員薛爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)稱，威脅報復眾院同仁非常「苛刻」，他雖反對基建案，但從沒聽說議員因為特定法案的表決而遭解除委員會職務。

參院共和黨人認為，川普是煽動反擊這些支持基建案同仁的主要人物；參院共和黨人表示，眾院同仁內戰令人擔憂，若能在2022年期中選舉贏回眾院，未來治理能力恐成隱憂。

共和黨 眾院 參院

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