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民主黨2參議員曼欽、席納瑪砍拜登預算 共和黨金主捐錢

編譯潘勛／綜合21日電
民主黨籍聯邦參議員曼欽(見圖)、席納瑪對抗拜登總統的預算案，吸引共和黨金主捐錢。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員曼欽(見圖)、席納瑪對抗拜登總統的預算案，吸引共和黨金主捐錢。(美聯社)

曼欽及席納瑪兩位民主黨參議員堅持大砍拜登經濟施政構想，令共和黨金主大悅，最近已吸引到他們的捐款，資助兩人連任競選。

紐約時報報導，曼欽出力把拜登的內政施政構想大削特砍，於是今夏他前往達拉斯市一棟1800萬元豪宅募款時，吸引到共和黨及大企業金主的喝采，頌揚曼欽勞心勞心，功莫大焉。

席納瑪與曼欽合作，出足力氣擋下拜登預算案，她9月光臨達拉斯同一棟豪宅，由人馬大致類似的共和黨金主籌到款項，充實選戰錢櫃。

曼欽與席納瑪這兩個民主黨出力把拜登內政建設提案削少規模，改頭換貌，雖招致左派的砲火，卻取得傾保守派金主、企業執行長的金援；因為反對調升個人及企業所得稅率，席納瑪贏得華爾街更多財務資助，還有右派選民；曼欽的「功績」是一人獨抗黨多數，把拜登預算法案規模縮小，新的社會福利項目受限，而博得傾共和黨新金主的歡心。

有錢的政治活躍人士及企業利益集團跨黨派界線撒點錢，不算異常；共和黨眾議員麗茲‧錢尼今年就由民主黨大金主收到幾張支票，獎勵她力抗黨高層，不替前總統川普護航。

但席納瑪及曼欽由民主黨尋常管道以外收到川流不息的選戰金援，顯得突出的地方在很多金主與兩人無甚淵源，另外跟兩人有權力左右單一一條法案的立法成敗綁得很緊；法案的命運大致上被兩人捏在手中的原因，在參院兩黨席次各半，民主黨承受不起他們跑票。

兩人影響深遠。內政法案的內容打算擴大社會安全網，對抗氣候變遷，由一開始的3兆5000億元規模，在曼欽的堅持下，縮減到大約2兆元；眾院19日通過法案版本送到參院，只怕還得縮減；預算案的經費原本想靠著大致向富人及企業升稅來籌措，因為席納瑪的反對，本條款已大幅改寫。

民主黨籍聯邦參議員席納瑪。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員席納瑪。(美聯社)

拜登 民主黨 共和黨

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