CNN：德桑提斯越獲共和黨選民歡迎 川普越惱怒

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升。(美聯社)

共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升；有線電視新聞網(CNN)報導，德桑提斯越是獲得共和黨選民歡迎，前總統川普 就越惱怒，川普不滿德桑提斯一直未表態不會參加2024年總統大選，他也認為德桑提斯是在他一手提拔下，才有如今的地位。

今年4月，川普接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，如果決定再戰2024，德桑提斯「當然是」列入考量的副手人選之一；不過他10月談到德桑提斯時，口氣明顯轉變，要求德桑提斯公開宣布不會參選總統。

一名接近川普的人對CNN指出，川普並不是要批評德桑提斯，「川普只是想提醒德桑提斯，他之所以能有今天，都是靠川普提拔的」。

這名消息人士也說，川普最近常對周圍人士說，德桑提斯似應展現更多感恩態度才對。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)對CNN發表聲明表示，2020年大選時川普在佛州獲勝，為包括德桑提斯在內的共和黨人奠定基礎，可以在2022年期中選舉乘勝追擊。

布多維奇在聲明中也指出，德桑提斯原本是佛州聯邦眾議員，因為川普提拔才成為政壇明星，「得以住進州長官邸」。德桑提斯2018年角逐共和黨佛州州長初選時，獲得川普背書。

布多維奇指出，德桑提斯一直推動川普的「美國優先」(America First)政策，川普也依然支持德桑提斯。

報導指出，由於德桑提斯一直未公開宣布不會參加2024年總統大選，讓川普越來越心煩。

兩名知情人士透露，德桑提斯曾私下向川普及其他人士承諾，無意在共和黨初選跟川普較勁，但只有德桑提斯公開宣布，川普才會滿意。