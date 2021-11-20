CNN：德桑提斯越獲共和黨選民歡迎 川普越惱怒
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)疫情期間多次挑戰聯邦政府防疫規定，獲得共和黨金主及共和黨支持者青睞，人氣指數一路上升；有線電視新聞網(CNN)報導，德桑提斯越是獲得共和黨選民歡迎，前總統川普就越惱怒，川普不滿德桑提斯一直未表態不會參加2024年總統大選，他也認為德桑提斯是在他一手提拔下，才有如今的地位。
今年4月，川普接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，如果決定再戰2024，德桑提斯「當然是」列入考量的副手人選之一；不過他10月談到德桑提斯時，口氣明顯轉變，要求德桑提斯公開宣布不會參選總統。
一名接近川普的人對CNN指出，川普並不是要批評德桑提斯，「川普只是想提醒德桑提斯，他之所以能有今天，都是靠川普提拔的」。
這名消息人士也說，川普最近常對周圍人士說，德桑提斯似應展現更多感恩態度才對。
川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)對CNN發表聲明表示，2020年大選時川普在佛州獲勝，為包括德桑提斯在內的共和黨人奠定基礎，可以在2022年期中選舉乘勝追擊。
布多維奇在聲明中也指出，德桑提斯原本是佛州聯邦眾議員，因為川普提拔才成為政壇明星，「得以住進州長官邸」。德桑提斯2018年角逐共和黨佛州州長初選時，獲得川普背書。
布多維奇指出，德桑提斯一直推動川普的「美國優先」(America First)政策，川普也依然支持德桑提斯。
報導指出，由於德桑提斯一直未公開宣布不會參加2024年總統大選，讓川普越來越心煩。
兩名知情人士透露，德桑提斯曾私下向川普及其他人士承諾，無意在共和黨初選跟川普較勁，但只有德桑提斯公開宣布，川普才會滿意。
上一則
共和黨全委會主席首度認了：拜登贏得2020年大選
下一則
FB留言