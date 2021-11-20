佛奇贊助研究小獵犬？ 36小時接3600通辱罵電話

一份期刊誤報傳染病專家佛奇領導的國家過敏及傳染病研究所贊助小獵犬實驗，抗議辱罵電話排山倒海而來，讓他在36小時內接到3600通電話。(美聯社)

期刊誤報傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci)領導的國家過敏 及傳染病研究院(NIAID)贊助研究小獵犬(Beagles)，雖已發表聲明指是誤報，抗議辱罵電話仍排山倒海而來，讓他曾在36小時內接到3600通電話。

華盛頓郵報19日報導，這些莫明其妙的電話頻繁打進來，使得他的助理10月有兩周乾脆不接電話；佛奇告訴郵報，「這些毫無道理的指控，有些簡直就是直白的誣賴，不斷騷擾我和助理，害我們分心費神，我們還得專心對付新冠疫情 呢」。

他說：「我覺得，對我的攻擊，顯然是對非政治人物的科學家的政治影射，對整個科學界是一大危害，也表示不少人想威嚇科學家。」

郵報說，有些打電話的人激動又憤怒，威脅要「吊死」他。

抗議浪潮起自7月號公立圖書館科學叢刊中「受忽視熱帶疾病」期刊報導說，佛奇領導的美國機構出錢在突尼西亞進行小獵犬實驗，包括用沙蠅讓小狗感染，把牠們的頭部圈在網籠裡。

過敏及傳染病研究所否認參與這項研究，期刊也於10月號刊登更正聲明，但動物權組織「西岸廢棄物計畫」持續誣賴佛奇和傳染病研究所有參與該研究。

共和黨政治人物如川普長子小唐納刻意銷售印有「佛奇殺小狗」字樣的T恤，右派社團的網站也大肆攻擊佛奇殺小狗。

身兼拜登總統首席醫學顧問的佛奇自新冠疫情爆發以來，即不斷建議政府拿出防疫措施，也不斷受到各方攻擊；他建議要戴口罩、推廣疫苗，和保守派政客如肯塔基州參議院保羅和佛州州長德桑提斯等人意見相左，受其攻擊也最激烈。

跨黨派參議員曾寫信要他解釋，突尼西亞獵犬實驗室怎麼回事，他未直接回答傳染病研究所是否參與，但表明此機構對動物研究的立場：「絕對遵守保障受試動物福祉的法規。」