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拜登健檢 賀錦麗代總統85分鐘 成美首位擁總統職權女性

編譯陳韻涵／綜合19日電
拜登總統19日在滿79歲前接受年度健檢，暫時把總統權力交給副總統賀錦麗。他出院後展示自己身體健康。(路透)
拜登總統19日在滿79歲前接受年度健檢，暫時把總統權力交給副總統賀錦麗。他出院後展示自己身體健康。(路透)

拜登總統19日接受年度例行健康檢查，在被麻醉接受大腸鏡檢查時，副總統賀錦麗依法代理總統職務85分鐘，成為美國首位擁有總統職權的女性；拜登當天也依循白宮傳統，特赦兩隻火雞「花生醬」(Peanut Butter)和「果醬」(Jelly)。

拜登車隊19日上午9時抵達馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed Medical Center)，在此接受就任總統後首次健康健查。

白宮表示，拜登接受麻醉進行例行健檢時，把國家大權「短暫地」交給副總統，清醒後恢復職權。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日推文表示，拜登於上午11時35分左右與賀錦麗及他的幕僚長說話，「同時恢復總統職權」。

拜登的健檢結果顯示他健康有活力，但有老化跡象；20日就是他的79歲生日。

拜登19日在白宮玫瑰花園特赦兩隻印地安納州的雄火雞，分別命名「花生醬」(Peanut butter)和「果醬」(Jelly)；拜登說，這兩個名字讓他想起他喜歡在午餐享用的三明治。

拜登表示，他推測，這兩隻白白胖胖的火雞基於「性格、外貌和疫苗接種狀態」而被選中。

他開玩笑說：「牠們今日沒有被抹油送進烤箱(basted)，而是獲得援助(boosted)。」

拜登就任後積極宣導國民接種新冠疫苗及其補強針(booster)，他藉由特赦火雞呼應政府政策。

特赦火雞儀式在拜登的政策議程出現新氣象之際舉行，白宮15日舉行規模1兆元基礎建設法案簽字典禮，眾院19日通過社安與氣候變遷預算法案。

拜登在演講中表示，「火雞也是基建」、「花生醬與果醬將和我們一起，變得白白胖胖(build back the butterball)」；拜登這番話呼應法案名稱「重建美好未來」(Build Back Better Act)。

這兩隻火雞獲得總統特赦後，將被送往普渡大學(Purdue University)的動物科學研究所與教育中心，安享天年。

拜登總統(右)19日依循白宮感恩節傳統，特赦兩隻火雞。(美聯社)
拜登總統(右)19日依循白宮感恩節傳統，特赦兩隻火雞。(美聯社)

拜登 白宮 疫苗

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