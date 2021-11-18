重拾眾院多數 共和黨極端派布局

眾院少數黨領袖麥卡錫。(美聯社)

2022年期中選舉民主黨選情看衰，有線電視新聞網(CNN)報導分析，如果共和黨 贏得眾院 多數席次，眾院共和黨團將由極端派主導；陰謀論團體「匿名者Q」支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)便警告說，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)千萬不要以為出任眾院議長已十拿九穩。

報導指出，如果共和黨在期中選舉獲得眾院多數，麥卡錫因此成為議長，與先前兩位共和黨籍議長貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)曾經遭遇的黨內挑戰相比，麥卡錫面臨的問題難度明顯提高，必須設法控制走偏激路線的同僚，貝納與萊恩出任議長期間，眾院共和黨團裡並沒有類似格林一般的人物。

拜登總統規模1.2兆元基礎建設法案5日深夜在眾院以228票對206票表決通過，13名共和黨籍眾議員投下贊成票。格林對於麥卡錫迄今並未懲處13名投票支持基建法案的同僚深表不滿，17日批評麥卡錫「失敗」(failure)。

格林也對麥卡錫提出警告說，千萬不要以為出任下一屆議長已十拿九穩；她說，如果共和黨成為眾院多數黨，議長由誰出任，前總統川普 的意見將有「很大影響」。

CNN分析，格林的尖銳言詞凸顯麥卡錫的處境，如果要追求更上一層樓的政治發展，就必須時時刻刻小心安撫人數可觀的共和黨挺川派。麥卡錫先前曾因1月6日國會暴動批評川普，但今年稍早曾專程前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，企圖修補與川普之間的關係。

然而，共和黨內因為川普而掀起的激進轉型，某些充滿極端主義的政策到了大選時，卻可能在競爭激烈的選區嚇跑中間選民；共和黨候選人楊京(Glenn Youngkin)贏得維吉尼亞州州長選舉便是最佳實證，共和黨候選人如果要有效爭取郊區選票，就要跟川普風格的極端主義保持距離。