麗茲錢尼支持彈劾川普 遭懷俄明州共和黨逐出

眾院共和黨溫和派國會議員錢尼，因為脫黨支持彈劾川普總統與出任國會暴動調查委員會的委員，引起共和黨不滿。選區在懷俄明州的錢尼16日遭到懷州共和黨部投票逐出共和黨。(Getty Images)

懷俄明州共和黨 人日前投票，決議不再承認懷州選出的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)為共和黨成員；決議文中批評錢尼經常指責前總統川普 ，以及不出席共和黨委員會的會議。

懷俄明州共和黨中央委員會以31票對29票通過此案，懷俄明州23個郡的共和黨官員出席投票。

「這很可笑，麗茲是忠誠的保守派共和黨人，她的職權受到憲法就職誓言的保障。」錢尼發言人阿德勒(Jeremy Adler)15日發布聲明表示：「很遺憾，一群懷俄明州的共和黨領袖背棄基本原則，自願成為危險與不理性男子的謊言人質。」

眾院共和黨溫和派國會議員錢尼，因為脫黨支持彈劾川普總統與出任國會暴動調查委員會的委員，引起共和黨不滿。選區在懷俄明州的錢尼16日遭到懷州共和黨部投票逐出共和黨。(Getty Images)

這是懷俄明州共和黨第二次採取反制錢尼的行動，第一次是在錢尼投票支持彈劾川普之後；錢尼認為，川普應為1月6日國會攻擊負起部分責任，遭共和黨2月提案譴責，當時懷俄明州共和黨74名中央委員會成員中，只有八人反對。

錢尼當時表示，她支持彈劾川普，是出於良知投票且支持彈劾煽動暴亂的川普。

錢尼明年將在初選中，面臨至少四位同黨參選對手的硬仗，其中懷俄明州律師海吉曼(Harriet Hageman)已獲得川普的支持。

海吉曼說，懷俄明州共和黨中央委員的投票結果「適當」，「錢尼很久以前就不管懷俄明州人在乎的事情了，在她發動對抗川普的戰爭之前，就已和懷俄明州全體選民決裂了。」

儘管經常被同僚批評，錢尼依然持續高聲反對川普和他關於選舉的謊言，指川普的言論讓國家與共和黨陷入險境。

錢尼本月9日在新罕布夏州的年度募款晚宴中表示，美國「面臨前所未有的內政威脅」，指川普「試圖侵害憲政共和國的基礎」。

錢尼痛批共和黨眾議員力挺川普，宣揚選舉日的動盪，而非國會攻擊事件，「政治領袖漠視虛假且危險的主張，幫助川普對法治與憲法宣戰。當我們的憲法秩序像現在一樣面臨威脅，超越黨派偏見不僅是抱負，而是義務。」