參議員穆考斯基宣布尋求4連任 勢與川普衝突

阿拉斯加州的共和黨籍聯邦參議員麗莎·穆考斯基宣布將尋求四連任。(美聯社)

阿拉斯加州的共和黨 聯邦參議員麗莎·穆考斯基(Lisa Murkowski)12日宣布將尋求四連任，勢將在競選中與前總統川普 及其支持力量衝撞，成為她政治生涯中面臨的嚴峻挑戰。

七名共和黨籍參議員在1月6日的衝擊國會事件後投票支持彈劾川普，僅穆考斯基一人有2022年期中選舉的連任壓力；在共和黨基本盤幾乎毫不容忍批評川普的時代，穆考斯基被認為是參院 尋求連任的最弱勢的共和黨人，川普已為她的黨內挑戰者背書，而參院少數黨領袖麥康諾等共和黨人則支持她連任。

穆考斯基在宣布尋求連任時沒有提到川普，而是強調她的工作代表阿州，對其他州的外人來搶奪阿州的席位以便謀取黨派利益，要保持警惕。

作為第三代阿州人，穆考斯基表示：「我尋求連任是繼續促進阿州的經濟、加強駐阿州的軍事力量和保護阿州的民眾與資源，為此我願與兩黨所有人合作。」

穆考斯基是2002年在其父親成為州長並辭去聯邦參議員後，經父親指定為繼承人，首次進入聯邦參院，如今她是參院第二資深的共和黨人，僅次於緬因州的蘇珊·柯林斯(Susan Collins)；因與兩黨都有密切關係，穆考斯基已成為左右參院表決的關鍵搖擺票。

她在參院的投票史長期與共和黨違和，包括反對廢止歐記健保、反對川普提名的保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的任命，以及支持拜登總統提名的多項人事案。但她支持參院共和黨領袖，全國共和黨參議員委員會也支持她的連任競選，但委員會主席史考特(Rick Scott)同時也稱：「不接受川普的背書是愚蠢的。」

穆考斯基對該州的貢獻以及獲得的黨內高層背書，能否大到足以掙脫川普對共和黨的掌控，目前尚難預料；川普在為她的黨內初選對手背書時表示：「穆考斯基對阿州不好，她必須離開。」