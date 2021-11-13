食藥局長負核准疫苗等重責 拜登提名前局長卡利夫回任

拜登總統屬意卡利夫回鍋擔任食品暨藥物管理局長。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)擔負審核疫苗等重責，目前由伍德考克(Janet Woodcock)代理局長，拜登 總統12日提名 2016年到2017年初擔任食藥局 長的卡利夫(Robert Califf)回任。

卡利夫是杜克大學著名的心臟醫學專家，和製藥廠合作臨床試驗經驗豐富；若獲參院通過回鍋，他將領導1萬8000名員工，完成年度預算60億元的相關任務，包括核定新冠疫苗與各類藥物可否上市；有關電子香菸和阿茲海默症等疾病的治療藥物核可也是該局的職掌。

新冠疫情大流行後，食藥局工作量遽增，部分員工士氣大受影響；針對是否核可新冠疫苗補強劑，食藥局現也遭到「屈服於政治壓力」的質疑。

拜登政府積極補實其他聯邦部會主管，卻任食藥局連續10個月沒有正式主管；知情人士表示，拜登遲遲無法決定人選，有興趣者不多是一原因，各大利益團體就可能人選較勁也是原因。

消費者權益團體反對卡利夫回任的主要理由，是他當過製藥業者的顧問，和大藥廠關係太緊密。

扶正伍德考克的消息傳出，又遭到消費者利益團體和民主黨國會議員反對，理由是她當部門主管時，處理類鴉片藥物公害事件不當。但也有幾十個民間社團寫公開信支持她。

根據聯邦缺員改革法，這個總統提名的職位必須於11月15日前補實。

拜登提名卡利夫也重新挑起參議員反對之聲；其中反對較力的參議員桑德斯，2016年就曾反對歐巴馬任命他，理由是他和製藥業關係太好，可能讓業者提出的核准案輕鬆過關；不過，當時參院還是以89-4票通過卡利夫的任命案。

卡利夫曾任默克、嬌生等大藥廠顧問，2019年11月以來也替谷歌集團的健康事業部門策劃臨床試驗及重大業務。