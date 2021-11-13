我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

食藥局長負核准疫苗等重責 拜登提名前局長卡利夫回任

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統屬意卡利夫回鍋擔任食品暨藥物管理局長。(美聯社)
拜登總統屬意卡利夫回鍋擔任食品暨藥物管理局長。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)擔負審核疫苗等重責，目前由伍德考克(Janet Woodcock)代理局長，拜登總統12日提名2016年到2017年初擔任食藥局長的卡利夫(Robert Califf)回任。

卡利夫是杜克大學著名的心臟醫學專家，和製藥廠合作臨床試驗經驗豐富；若獲參院通過回鍋，他將領導1萬8000名員工，完成年度預算60億元的相關任務，包括核定新冠疫苗與各類藥物可否上市；有關電子香菸和阿茲海默症等疾病的治療藥物核可也是該局的職掌。

新冠疫情大流行後，食藥局工作量遽增，部分員工士氣大受影響；針對是否核可新冠疫苗補強劑，食藥局現也遭到「屈服於政治壓力」的質疑。

拜登政府積極補實其他聯邦部會主管，卻任食藥局連續10個月沒有正式主管；知情人士表示，拜登遲遲無法決定人選，有興趣者不多是一原因，各大利益團體就可能人選較勁也是原因。

消費者權益團體反對卡利夫回任的主要理由，是他當過製藥業者的顧問，和大藥廠關係太緊密。

扶正伍德考克的消息傳出，又遭到消費者利益團體和民主黨國會議員反對，理由是她當部門主管時，處理類鴉片藥物公害事件不當。但也有幾十個民間社團寫公開信支持她。

根據聯邦缺員改革法，這個總統提名的職位必須於11月15日前補實。

拜登提名卡利夫也重新挑起參議員反對之聲；其中反對較力的參議員桑德斯，2016年就曾反對歐巴馬任命他，理由是他和製藥業關係太好，可能讓業者提出的核准案輕鬆過關；不過，當時參院還是以89-4票通過卡利夫的任命案。

卡利夫曾任默克、嬌生等大藥廠顧問，2019年11月以來也替谷歌集團的健康事業部門策劃臨床試驗及重大業務。

拜登 藥局 提名

上一則

參議員穆考斯基宣布尋求4連任 勢與川普衝突

下一則

最新民調：天災頻傳 民眾對全球暖化看法不變

延伸閱讀

拜登預算案若過關 富人免稅額比中產階級多10倍

拜登預算案若過關 富人免稅額比中產階級多10倍
APEC峰會 拜登：美將持續分享疫苗投資海外生產

APEC峰會 拜登：美將持續分享疫苗投資海外生產
拜習會15日登場 白宮：為美中競爭訂定規則

拜習會15日登場 白宮：為美中競爭訂定規則
APEC峰會 拜習罕見「同框」

APEC峰會 拜習罕見「同框」

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉