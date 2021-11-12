我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

反強制醫護打疫苗 共和黨執政10州聯合控告拜登政府

編譯柯立偉／綜合11日電
為阻止拜登政府對全美公立醫院醫護人員下達的強制疫苗接種令，全美共十州檢察長聯合在密蘇里州高等法院提起訴訟。圖為抗議者反對強制接種。(Getty Images)
為阻止拜登政府對全美公立醫院醫護人員下達的強制疫苗接種令，全美共十州檢察長聯合在密蘇里州高等法院提起訴訟。圖為抗議者反對強制接種。(Getty Images)

為阻止拜登政府日前對全美公立醫院醫護人員下達的強制疫苗接種令，全美由共和黨主政的至少十州檢察長聯合在密蘇里州高等法院提起訴訟，指稱聯邦政府的要求會加劇醫療領域人才流失的速度，特別是在非都會帶，許多醫療人員仍拒絕接種，如果聯邦政府執意強制，將會導致醫護人員大量出走。

拜登政府表示，可以理解各州有各自的規定，但由於接種疫苗與否事涉傳染病防治，與州際貿易有密切聯繫，因此既然聯邦政府對此有所規定，各州即應遵守聯邦政府在權力分際中的職權；不過，此一主張先前未獲法院支持，位於紐奧良(New Orleans)的第五巡迴上訴法院裁定聯邦政府的行政命令「暫停施行」，以釐清究竟是否違反憲法中關於聯邦與各州權限分配的問題。

參加此次聯合訴訟的州包含阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他與懷俄明州，由計畫參選聯邦參議員的密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)領銜；除愛阿華州檢察長米勒(Tom Miller)為民主黨籍外，其餘均為共和黨籍。

施密特批評聯邦政府意圖以疫苗接種的議題，將憲法中的權力分配「中央集權化」；他說：「這項命令，明顯是聯邦政府意圖將本屬各州權限範圍的公衛問題聯邦化，使原本該由我們自己決定的事物被收歸聯邦政府管理。」

阿肯色州檢察長萊絲莉．羅勒奇(Leslie Rutledge)則說：「據統計阿肯色州各大醫院加起來約有1000個職位招不到醫護人員，強制施打疫苗只會讓這數字愈來愈大。」

負責執行此項行政命令的聯邦醫療保險和補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)對於各州聯合興訟一事不予置評，不過表示此前私立醫院強制醫護人員施打疫苗的政策，並未使大量醫護人員離職。

聯邦政府 疫苗 聯邦醫療保險

上一則

美國通膨飆高 學者：很大機率會持續到明年

下一則

德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法

延伸閱讀

退伍軍人節 拜登訪阿靈頓獻花 讚軍隊國家棟樑

退伍軍人節 拜登訪阿靈頓獻花 讚軍隊國家棟樑

拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊

拜登簽署安全設備法 加強限制華為、中興通訊
拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告

拜登政府規定醫護員工接種新冠疫苗 十州聯手提告
前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉

前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

2021-11-07 20:51
國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
美國10月超過1億人不工作，也不求職。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

2021-11-06 21:29

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…