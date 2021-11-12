反強制醫護打疫苗 共和黨執政10州聯合控告拜登政府

為阻止拜登政府對全美公立醫院醫護人員下達的強制疫苗接種令，全美共十州檢察長聯合在密蘇里州高等法院提起訴訟。圖為抗議者反對強制接種。(Getty Images)

為阻止拜登政府日前對全美公立醫院醫護人員下達的強制疫苗 接種令，全美由共和黨主政的至少十州檢察長聯合在密蘇里州高等法院提起訴訟，指稱聯邦政府 的要求會加劇醫療領域人才流失的速度，特別是在非都會帶，許多醫療人員仍拒絕接種，如果聯邦政府執意強制，將會導致醫護人員大量出走。

拜登政府表示，可以理解各州有各自的規定，但由於接種疫苗與否事涉傳染病防治，與州際貿易有密切聯繫，因此既然聯邦政府對此有所規定，各州即應遵守聯邦政府在權力分際中的職權；不過，此一主張先前未獲法院支持，位於紐奧良(New Orleans)的第五巡迴上訴法院裁定聯邦政府的行政命令「暫停施行」，以釐清究竟是否違反憲法中關於聯邦與各州權限分配的問題。

參加此次聯合訴訟的州包含阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他與懷俄明州，由計畫參選聯邦參議員的密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)領銜；除愛阿華州檢察長米勒(Tom Miller)為民主黨籍外，其餘均為共和黨籍。

施密特批評聯邦政府意圖以疫苗接種的議題，將憲法中的權力分配「中央集權化」；他說：「這項命令，明顯是聯邦政府意圖將本屬各州權限範圍的公衛問題聯邦化，使原本該由我們自己決定的事物被收歸聯邦政府管理。」

阿肯色州檢察長萊絲莉．羅勒奇(Leslie Rutledge)則說：「據統計阿肯色州各大醫院加起來約有1000個職位招不到醫護人員，強制施打疫苗只會讓這數字愈來愈大。」

負責執行此項行政命令的聯邦醫療保險 和補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)對於各州聯合興訟一事不予置評，不過表示此前私立醫院強制醫護人員施打疫苗的政策，並未使大量醫護人員離職。