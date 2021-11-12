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德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法

編譯陳韻涵／綜合11日電
聯邦法官裁決，德州州長艾伯特禁止公立學校實施口罩強制令，違反身心障礙者法；德州檢察長不服裁決，將提起上訴。(美聯社)
聯邦法官裁決，德州州長艾伯特禁止公立學校實施口罩強制令，違反身心障礙者法；德州檢察長不服裁決，將提起上訴。(美聯社)

德州西部地區法院聯邦法官10日裁決，德州禁止公立學校實施口罩強制令，違反身心障礙者法案(Disabilities Act)；德州檢察長不服裁決，將提出上訴。

州與地方領袖過去幾個月來就校園口罩強制令爭論不休，不只在德州，全國多數地區都有類似案例。

口罩強制禁令今年稍早在Delta變種病毒使疫情再次惡化時，成為熱議話題，全美各地學校當時準備重啟校園，但許多學生還不符合疫苗接種資格。

法院文件顯示，德州的獨立學區可選擇是否於2020-2021學年實施面授課程的口罩強制令；但在新學年開始前，德州州長艾伯特(Greg Abbott)發布命令，禁止公立學校強制要求學生、教職員與訪客戴口罩。

「德州人必須自行決定防疫措施，而非由政府作主，這就是為何公立學區和政府單位不會實施口罩強制令的原因」；艾伯特5月時說：「我們可以遏止疫情，同時捍衛德州人選擇是否戴口罩的自由。」

德州夏季疫情回升，染疫及住院人數增加，部分學區自行設法規避州長命令，盼遏止病毒擴散。

德州殘疾人權利(Disability Rights Texas)維權團體代表多個德州家庭提出聯邦訴訟，控告艾伯特、德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)和德州教育局長麥克莫拉斯(Mike Morath)，宣稱病毒擴散對需要特別照顧的兒童造成更大風險。

「有潛在疾病的兒童染疫可能會引發更嚴重的生理反應，不只可能就醫，甚至要送加護病房」；訴狀指出：「這些孩童的健康狀況包括唐氏症、器官移植、肺部與心臟疾病，以及免疫系統衰弱等情況。」

奧斯汀聯邦地區法院法官葉克爾(Lee Yeakel)裁示，「州長艾伯特的GA-38行政命令違反1990年身心障礙者法案第二章。」

德州檢察長辦公室表示，將尋求所有法律途徑上訴。

德州 口罩 疫情

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