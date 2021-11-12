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年底集會多… 國安部發恐怖襲擊警報 慎防極端分子

編譯盧炯燊／綜合11日電
國土安全部部長梅奧卡斯10日發出慎防國內暴力極端分子的恐怖攻擊警報，有效期至2022年2月8日晚上。(美聯社)
國土安全部部長梅奧卡斯10日發出慎防國內暴力極端分子的恐怖攻擊警報，有效期至2022年2月8日晚上。(美聯社)

在全美範圍內「威脅加劇的環境」下，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)10日發出慎防國內暴力極端分子的恐怖攻擊警告，有效期至2022年2月8日晚。

有關警告表示，「在2021年餘下的時間到2022年，國內暴力極端分子(DVEs)，包括基於種族或族裔動機的暴力極端分子，以及反政府的暴力極端分子，將繼續對我們的家園構成重大威脅」。

警報說，在即將到來多個與宗教節日及群眾集會相關的活動裡，發生暴力襲擊事件的可能性會進一步加劇，過去這些活動曾都成為暴力行動的潛在目標。

國安部指出，國內暴力極端分子的目標包括人多擁擠的商業設施、宗教場所和公共集會地點，因為他們的目的是要製造大量傷亡；不過國安部沒有特別指出哪些地點及設施受到威脅。

警報同時警告，若出現新的新冠病毒變異，又或因此而實施新一波公共衛生隔離措施，國內暴力極端分子可能利用作為針對政府、公共衛生官員或設施的藉口。

有關警報說，在九一一事件20周年及美國阿富汗撤軍的鼓舞下，凱達組織(Al-Qaeda)、其分支組織以及伊斯蘭國等，都有可能透過網上社交平台來鼓動美國人發動襲擊。

為了阻止它們這類活動，國土安全部表示正與這些平台合作，以識別及應對社交媒體及網上平台散播的虛假信息、陰謀論及假新聞的傳播。

國安部也要求民眾若發現有可疑活動及暴力威脅，包括在網上的威脅，應向當地的執法部門、聯邦調查局(FBI)舉報。

美國 國土安全部 阿富汗

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