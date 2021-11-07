拜登女兒日記失竊案 右翼組織「真相工程」被搜查

拜登總統與女兒艾希莉‧拜登。(美聯社)

知情人士透露，為調查拜登 總統女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)日記失竊、內容在去年總統大選前十天遭人公開一案，司法部 4日持法院命令搜查右翼組織「真相工程」(Project Veritas)兩名現任及前任員工在紐約市 和紐約市近郊威徹斯特郡郊區的住所。

負責搜查的是司法部聯邦調查局(FBI)探員和處理公共腐敗問題的曼哈頓聯邦檢察官；「真相工程」組織創辦人歐基夫(James O'Keefe)5日在消息見報後，發表影片證實此事。

「真相工程」組織創辦人歐基夫。(Getty Images)

歐基夫表示，「真相工程」最近收到陪審團傳票，參與了有關日記消息來源的討論；他為該組織處理日記一事辯護，稱和同事一直扮演道德記者角色，「記者行事合法且誠信，做的是負責任且有道德的新聞工作，我們毫不懷疑真相工程的每一步行動都是正確的，卻被紐約南區聯邦檢察官視為犯罪。」

「真相工程」去年10月24日公開艾希莉．拜登日記的其中數十頁手稿；當時川普總統為破壞拜登的可信度，正在描繪拜登兒子杭特(Hunter Biden)做出腐敗的商業交易；多數保守派媒體和主流媒體並未重視日記內容。

「真相工程」網站表示，他們是從一名吹哨者那裡拿到日記，那名吹哨者在一家拒絕在選前發表該日記的媒體機構工作，聲稱知道日記在哪，也有艾希莉承認日記是她的錄音。

拜登家族代表去年10月即向聯邦當局報案，指艾希莉有些個人物品被盜，當時的司法部長巴維理(William P. Barr)曾調查此案。

歐基夫在影片中指出，那時有人「密報」該組織，說他們住過艾希莉待過的房間，手上有這本日記；但他的團隊因為無法證實日記真實性，決定基於道德，不發表該日記。

歐基夫表示，真相工程想把日記還給司法部和艾希莉的律師，後者拒絕接受；歐基夫指責這項調查是出於政治動機，質疑拜登領導的司法部為何追查此案。

知情人士指出，聯邦調查人員最近幾周聯繫過至少一名真相工程員工，詢問與日記有關的問題。

真相工程組織持續使用隱藏式攝影機和假身分，刺探民主黨國會競選活動、勞工組織、新聞媒體；現年40歲的艾希莉是拜登最小的孩子，行事始終保持低調。