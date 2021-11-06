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德州新法限縮投票權 司法部告違反聯邦法

編譯潘勛／綜合5日電
德州在共和黨主導下制定新法，針對投票設下諸多限制，聯邦司法部4日以州法牴觸聯邦「投票權法」為由，在聯邦法院提出訴訟。但德州州長艾伯特(圖)表示，新州法合法。(美聯社)
德州在共和黨主導下制定新法，針對投票設下諸多限制，聯邦司法部4日以州法牴觸聯邦「投票權法」為由，在聯邦法院提出訴訟。但德州州長艾伯特(圖)表示，新州法合法。(美聯社)

德州在共和黨主導下制定新法，針對投票設下諸多限制，最弱勢選民，包括不講英語、身體有障礙、長者及旅外人士都受限不得投票；司法部4日以州法牴觸聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)為由，在聯邦法院提出訴訟。

紐約時報報導，司法部在訟狀中另抨擊德州9月通過的「誠實投票法」平添諸多投票障礙，例如禁止選務官員未接獲選民申請就主動寄缺席投票給他們、不得宣傳郵寄選票、限用路邊投票箱、大幅擴張各黨監票人權限。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)則表示，新州法合法，司法部愛打官司悉聽尊便；新法讓投票更容易，只讓作弊更困難。

司法部另主張，德州新法規定選民郵寄選票，若沒能提供自己的駕照號碼、選舉辨認數字或社會安全碼部分數字，則選票應列為無效，此一規定也違反聯邦投票權法。

19個共和黨主政州已通過至少33條新法，對投票流程新增障礙；拜登政府及國會民主黨人都持續遭到壓力，要反制幾個世代以來，最強大的限制投票管道立法；司法部於是興訟，司法部長加蘭德(Merrick B. Garland)宣布，會以這項課題為優先，另把執法人力增加一倍。

職司民權方面的司法部助理部長克莉絲汀‧克拉克(Kristen Clarke)表示，德州新法對選務人員如何才能幫忙選民設下限制，而且對缺席投票所設的要求「不合法又站不住腳」。

拉美裔組織也向聯邦法院控告德州投票法違法，司法部並非該案的控方或辯方，但4日也對該案提出關注說明書。

司法部控告德州，與6月向喬治亞州興訟，指喬州通過的投票法存心歧視非裔選民，範疇並不相同；司法部控告德州、喬州還有提出關注說明書，加計起來，代表司法部有意動用手上一切法律工具，來對抗共和黨對投票所設限制。

加蘭德表示，國家民主體制全仰賴合法選民有權投票，而且選票要計列進去。

面對共和黨主政州就限制投票大有進展，國會民主黨人截至目前還無法推動任何聯邦層次的投票權法案，拜登政府只能仰賴司法部，對抗各州限縮投票權的立法。

投票 司法部 德州

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