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多元化… 參院通過任命首位LGBTQ聯邦上訴法院女法官

記者顏伶如╱綜合報導
參院1日以51票同意、45票反對的表決結果，通過羅賓遜出任聯邦第二巡迴上訴法院法官的任命案。(CNN有線電視台截圖)
參院1日以51票同意、45票反對的表決結果，通過羅賓遜出任聯邦第二巡迴上訴法院法官的任命案。(CNN有線電視台截圖)

參院1日以51票同意、45票反對的表決結果，通過貝絲‧羅賓遜(Beth Robinson)出任聯邦第二巡迴上訴法院法官的任命案。原為佛蒙特州最高法院法官的羅賓遜，將成為美國史上第一位公開男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)身分的聯邦上訴法院女法官。

另外，前任維吉尼亞州檢察長海登斯(Toby Heytens)，1日在參院表決通過出任聯邦第四巡迴上訴法院法官。

56歲的羅賓遜進入聯邦第二巡迴上訴法院之後，由民主黨總統任命的上訴法院法官將有七位，比共和黨總統任命的法官多出一位。

拜登總統上台以來，已經完成九位聯邦上訴法院法官人事，其中包括1日剛獲參院通過的羅賓遜及海登斯。路透報導，拜登政府努力推動聯邦法院法官背景多元化，拜登提名的九位聯邦上訴法院法官人選當中，有七人為女性。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)9月14日在參院提名聽證會上說，羅賓遜是推動平權、司法公平最有貢獻的倡議人士之一，同時也是在美國為男女同志、雙性戀、跨性別者社群爭取權益的最重要先驅者之一。

羅賓遜從2011年起擔任佛蒙特州最高法院法官，先前在律師事務所任職18年，擔任民事訴訟律師。1999年，佛蒙特州法院創下重要判例的同性伴侶爭取平權官司，羅賓遜便是訴訟律師團成員之一。

羅賓遜對參院司法委員會成員表示，過去參與的各種倡議運動，將不會影響未來擔任聯邦上訴法院法官的裁決意見。她說：「身為法官，就沒有政治傾向的個人空間。」

她說：「對於上一個十年的人生經歷，感到非常自豪，但不會成為出任法官之後維護法律的工作指引。」

45歲的海登斯2006年起擔任維吉尼亞大學法學院教授，先前曾擔任自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)生前的法律助理。

參院 佛蒙特州 拜登

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