我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

「Let's Go Brandon」 右派暗罵拜登「密碼」暴紅

編譯林梅婕／綜合1日電
近日極右和保守派支持者之間流傳「布蘭登加油」(Let's go Brandon)這句話，看似具有正面意義，但實際上是辱罵拜登總統。圖為上周在紐約州雪城的球賽，就掛出「布蘭登加油」橫幅。(美聯社)
近日極右和保守派支持者之間流傳「布蘭登加油」(Let's go Brandon)這句話，看似具有正面意義，但實際上是辱罵拜登總統。圖為上周在紐約州雪城的球賽，就掛出「布蘭登加油」橫幅。(美聯社)

近日極右和保守派支持者之間流傳一段密語「布蘭登加油」(Let's go Brandon)，看似具有正面意義，但實際上是辱罵拜登總統；西南航空(Southwest Airlines)一名機長疑似在班機降落廣播時就說出「布蘭登加油」引發軒然大波，西南航空表示整起事件正在調查當中，但網路上支持與反對的聲浪仍此起彼落。

上個月全美房車改裝賽(NASCAR)中，28歲選手布蘭登‧布朗(Brandon Brown)拿下Xfinity系列賽中首次勝利；當時一名採訪記者誤以為周圍觀賽的民眾正在為布蘭登加油，但事實上他們正喊著「Ｘ喬拜登」(Fxxx Joe Biden)，自此「布蘭登加油」就被保守派支持者當成是辱罵拜登的暗語。

「布蘭登加油」在保守派支持者間形成一股風潮，萬聖節周末可見民眾沿用民主黨國會眾議...
「布蘭登加油」在保守派支持者間形成一股風潮，萬聖節周末可見民眾沿用民主黨國會眾議員歐凱秀-柯提茲(AOC)過去出席時尚盛典Met Gala活動時所穿的禮服設計，將原本「富人多課稅」改成「布蘭登加油」。(取自Instagram)

西南航空尚未公布這名機長的身分，但據稱該名機長於29日自休士頓出發、飛往新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)的班機上，他先是在降落前簡單播報當地氣候狀況，最後在感謝乘客搭機時說出「記住，布蘭登加油」；這段畫面被上傳到社群影音平台抖音(Tiktok)後，激起網友們正反兩極的論戰。

事後西南航空透過聲明中表示，將「與所有涉入此事的員工進一步詳談了解情況，同時也會持續督促員工」，並強調：「西南航空不容許員工在值勤時向乘客公開發表個人的政治意見，而員工的個人立場也不足以代表全公司5萬4000名員工。」

據稱自拜登政府實施強制承包聯邦政府工作的員工接種新冠疫苗後，引發許多航空業者的不滿，航空公司的員工必須在12月8日前完成接種，該名機長疑似也是以「布蘭登加油」表達對該政策的不滿。

據有線電視新聞網(CNN)報導，川普支持者們近來在社群平台上不斷流傳著「布蘭登加油」的相關迷因圖或照片；共和黨籍聯邦眾議員波西(Bill Posey，佛州)、鄧肯(Jeff Duncan，南卡州)和聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)等人也都在最近發表的言論中多次提到「布蘭登加油」。

拜登 社群 新墨西哥州

上一則

臉書吹哨人：查克柏格辭執行長 公司才有望改變

下一則

打學生耳光致流鼻血 佛州年度教師被法辦

延伸閱讀

「瞌睡喬」累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

「瞌睡喬」累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡
「Let's Go Brandon」是辱罵拜登？保守派流傳暗語暴紅

「Let's Go Brandon」是辱罵拜登？保守派流傳暗語暴紅
拜登民調下滑 4成民主黨支持者2024想換人

拜登民調下滑 4成民主黨支持者2024想換人
為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

熱門新聞

美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？