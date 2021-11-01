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「我症狀輕微」 白宮發言人莎奇染疫 26日曾與拜登接觸

編譯陳韻涵／綜合31日電
白宮發言人莎奇說，她確診感染新冠病毒，所以未隨拜登總統出席G20與COP26氣候峰會。(Getty Images)
白宮發言人莎奇說，她確診感染新冠病毒，所以未隨拜登總統出席G20與COP26氣候峰會。(Getty Images)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)31日傍晚宣布確診感染新冠病毒，她沒有隨同拜登總統前往義大利首都羅馬參加20國集團(G20)峰會；42歲的莎奇已接種兩劑新冠疫苗，她26日曾與拜登接觸，兩人當時相隔6呎社交距離，並戴著口罩。

莎奇成為拜登政府最顯目的染疫官員，她因家人染疫而未跟隨拜登總統出訪。

莎奇在聲明中表示，「我自從27日起，就沒有與總統或資深白宮職員近距離接觸，在26日最後一次接觸後連續四天聚合酶連鎖反應(PCR)篩檢陰性；而我今天坦然說明檢驗陽性的結果。」

她說：「我在26日最後一次見過總統，我們在戶外碰面，相隔6呎社交距離並戴著口罩。」

莎奇未隨同出席G20峰會，由副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)代勞。

莎奇表示，「27日，我與資深領導階層及白宮醫療團隊討論後，基於多名家人確診的家庭緊急情況，決定不隨總統出訪。」

莎奇的家人先染疫，她才確診。

莎奇將在家遠端工作，她說：「多虧了疫苗，我只有輕微症狀，讓我可以在家持續工作。」

她表示，計畫在十天隔離並快篩陰性後返回工作崗位，這項快篩是白宮在聯邦疾病防治中心(CDC)指南之外，額外的預防措施。

拜登28日抵達羅馬，29日會晤天主教教宗方濟各(Pope Francis)，周末出席G20峰會，接著轉往蘇格蘭最大城格拉斯哥(Glasgow)出席「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)。

在這些重要出訪行程中，發言人通常會隨行，這也是拜登首次有機會以總統身分在全球峰會上發揮影響力。

白宮職員與隨行成員都完成接種，且每日篩檢；許多官員考量工作環境多需與人近距離接觸且經常需要出差，已經接種補強針。

拜登在聯邦監管單位批准補強針後，於9月27日迅速接種；副總統賀錦麗(Kamala Harris)31日接種補強針。

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