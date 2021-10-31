反川牌降溫 拜登牌失靈 民主黨擔心維州州長選舉敗選

維州州長麥考利夫(右)尋求連任，26日請來重磅的拜登總統助陣，但仍無法挽回下降的民調支持度。(美聯社)

全國各州州長選舉將於11月2日改選，但民主黨 官員表示，隨著民眾對於拜登總統支持度的降低，以及川普 相關議題的降溫，擔心這次選舉會輸掉作為傳統藍州的維吉尼亞州；近幾周的最新民調均顯示，維州共和黨 籍州長參選人楊京(Glenn Youngkin)的支持率穩定上升，使共和黨可能奪下這個2020年總統大選時，川普得票落後10%的州。

「川普牌」一直是自2016年川普當選總統後，民主黨慣用的選舉模式，由於黨內反川氛圍濃厚，只要打出「川普牌」，無疑會使藍營選民自動歸隊；然而，隨著川普出現在鎂光燈前的頻率降低，以及楊京刻意與川普保持距離，民主黨人認為正在削弱民眾反川普的熱情。

為了燃起支持者反川的情緒，維州民主黨籍州長參選人、前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)警告選民，楊京是「川粉」，只是為了選票才與川普保持距離；還在各大媒體及廣告看板上，投放1月6日國會山莊暴動事件的影片，希望激起支持者同仇敵愾的情緒。

不過，麥考利夫的做法暫時未反映在民調數字上，絕大多數調查仍顯示麥考利夫的支持率始終在50%以下徘徊；與此同時，面對麥考利夫川普牌的攻擊，楊京選擇迴避一切有關川普或國會山莊暴動的話題，將自己定位在「一個和藹可親的鄰家大叔」的形象，既未邀請共和黨人站台，也未與共和黨人有過多接觸。

維州州長選舉緊繃，結果可能變天。共和黨挑戰者候選人楊京(右)的選前一周民調支持度，反敗為勝，後來居上，可能擊敗尋求連任的民主黨籍州長麥考利夫(左)。(美聯社、Getty Images)

但這不代表楊京放棄了保守派民眾，事實上他勤於走訪基層，並與一些保守派團體合作，精準地向共和黨支持者最有意見的政策提出訴求，如學校的疫情應對措施與多元性教育，其中部分與楊京合作的保守派團體長期以來與共和黨和川普有密切聯繫。

共和黨全國委員會主席羅娜．麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說：「傳統上維州很藍，所以共和黨候選人在此能獲得與民主黨候選人這麼相近的支持率，說明了拜登支持率低落的事實」；民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)則原則上樂觀，表示若麥考利夫競選失利將會是民主黨的「世界末日」，但相信仍能取勝。