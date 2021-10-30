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共和黨執政11州提訴訟 告拜登疫苗強制令違憲

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
美國總統拜登。Getty Images
美國總統拜登。Getty Images

美國由共和黨籍州長治理的11州今天對總統拜登政府提告，以圖阻止拜登對聯邦承包商下達的COVID-19疫苗強制施打令；理由是這項命令違憲，而且違反聯邦採購法。

路透報導，拜登9月9日下達2項行政命令，規定全體聯邦政府員工及聯邦承包商都必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

阿肯色、阿拉斯加、密蘇里、愛阿華、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布什爾、北達科他、南達科他和懷俄明等10州已向密蘇里州東區聯邦地方法院提起聯合訴訟；另德州單獨提起相同訴訟，佛羅里達州也在昨天提告。

今天提出的訴訟引據一項關於各州權力的憲法修正案和關於政府採購的聯邦法律，指相關強制令「範圍籠統」、「違憲且非法」。

愛阿華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）在推特上傳的影片中表示，強制令「濫權，我們不支持」。

他說：「這只會使阻礙經濟復甦的勞動力短缺和供應鏈問題更加嚴重，並加劇政府對我們生活前所未有的干預。」

白宮規定，12月8日是聯邦承包商員工接種疫苗的最後期限，但又表示，承包商在執行期限上可有彈性。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美約58%人口已完整接種2劑疫苗，66%以上已接種一劑。

疫苗 拜登 美國

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