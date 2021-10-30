曾彈劾川普 伊州共和黨聯邦眾議員金辛格不尋求連任

不遺餘力猛烈批評前總統川普，並支持彈劾案的伊利諾州國會眾議員金辛格，29日宣布不再競選連任。（美聯社）

伊州共和黨 籍國會眾議員 金辛格(Adam Kinzinger)一直不遺餘力猛烈批評前總統川普 ；在今年初國會暴亂二度彈劾川普時，他是十名投贊成票的共和黨人之一；但他29日在推特發布視頻宣布不在明年的期中選舉中尋求連任。

金辛格表示曾在過去的競選中說過，若一旦認為需要離開國會時就會離去，而現在正是時候。

他不點名批評共和黨和川普指出，現時的政治環境可以讓政治領袖取得權力，推銷虛假的論述，藉貶損他人及失去人性來強大自己，「這些行為及想法，跟我們所做的大有不同」。

金辛格又說，國家已陷於謊言中，現在面對的是一個充滿憤怒遭毒化的國家，失去了獲得真正強大的能力，正因為這樣，他決定不再尋求連任。

除了對共和黨及川普不滿外，有分析指出，國會選區重新畫分，是另一個讓金辛格作出這個決定的因素之一。

根據29日按人口普查數據公布的最新選區畫分地圖，金辛格與另一共和黨籍國會眾議員拉胡德(Darin LaHood)都在同一選區，若他真要尋求連任，就不得不與拉胡德參加2022年6月的黨內初選，因此不爭取連任可以避免相爭局面。

金辛格不尋求連任，並不等於他離開政壇。他在視頻中強調，在國會連續任職六屆是一生的榮耀，但離開「不是我政治前途的結束，而是開始。」但他沒有詳細說明未來的動向。

金辛格除了贊成二度彈劾川普外，也是眾院1月6日國會暴亂事件調查委員會的兩名共和黨議員之一。

對於他宣布不尋求連任，一些國會眾議員表示驚訝，伊州民主黨籍國會眾議員奎格利(Mike Quigley)就是其中之一，他說希望對方在公共事務上繼續他正在做的事情，以消除川普政府帶給國民的憂慮。