我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

眼看解放軍進展驚人 參聯會副主席：美官僚主義扯後腿

編譯周辰陽／即時報導
美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將28日警告，官僚主義惰性與害怕失敗正阻撓五角大廈的創新。資料畫面。(路透)
美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將28日警告，官僚主義惰性與害怕失敗正阻撓五角大廈的創新。資料畫面。(路透)

美國參謀首長聯席會議副主席海頓上將（General John Hyten）28日出席國防作者團（Defense Writers Group）活動時警告，當中國持續推出新的軍事與太空科技時，五角大廈的創新正受到官僚主義惰性與害怕失敗的阻撓。

CNN與Space News報導，海頓上將稱各界現在應該要擔心的事情是，「在過去5年或可能更長的時間裡，美國完成9次音速飛彈測試。在此同時，中國已做了數百次，個位數對上百位數不是一個好狀況」。他說，「儘管我們正取得些微的進展，國防部仍是難以置信的官僚與緩慢」。

海頓上將呼應國防部長奧斯汀把中國描述為「步步進逼的威脅」（Pacing Threat）」，同時稱俄羅斯是最迫在眉睫的威脅。他說，「稱中國為步步進逼的威脅是一個有用的措辭，因為中國正在前進的速度驚人。要是我們不做些什麼以改變現況，他們正在前進的步伐跟軌跡將超過美俄。這會發生，所以我覺得我們做些什麼」。

海頓上將補充道，「這不僅是美國的事情，也是美國與我方盟邦的事情，因為這會真正改變局勢。如果只有美國，5年內就會出問題，但如果是美國與我方盟邦，我想我們能好上一陣子」。

海頓上將指出，中國正在建立的極音速與核子武力僅部分跟台灣有關。更確切地說，這是「為美利堅合眾國而造的」。據報導，海頓預訂11月21日退役，白宮尚未提名繼任人選。

美國 中國 國防部

上一則

一級玩家查克柏格？臉書改名「Meta」的爭議大戰略

下一則

亞裔男毆女空服員 被膠帶固定座位 飛機迫降丹佛後被捕

延伸閱讀

戴琪：美中關係如乾柴 誤判恐引發大火

戴琪：美中關係如乾柴 誤判恐引發大火
觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？
當李克強面 拜登批中對台脅迫

當李克強面 拜登批中對台脅迫
防中國奪島？北京發現美軍偵察船 罕見在東沙近海測繪

防中國奪島？北京發現美軍偵察船 罕見在東沙近海測繪

熱門新聞

美國22歲網紅裴蒂托日前與未婚夫勞德里去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，20日傳出找到疑似男方的遺體，如今聯邦調查局確認該遺體為勞德里本人無誤。路透

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

2021-10-21 20:50
美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

2021-10-22 11:47
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告