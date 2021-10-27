對抗網路威脅 國務院成立網安新部門

國務院計畫推動組織變革，包括新設網路空間與數位政策部門，以因應國際網路安全挑戰。(Getty Images)

政府官員表示，國務院 計畫推動組織變革，因應國際網路安全挑戰，如勒索軟體與逐漸喪失全球數位自由，這是拜登 政府力圖對抗網路威脅的最新高層國安政策。

華爾街日報(WSJ)25日引述官員說法報導，國務院這項結構改組計畫包括新設網路空間與數位政策部門，將由國會參院認可的無任所大使(ambassador-at-large)領導，另設關鍵與新興科技特使。

這兩個職位的主管都直接向副國務卿薛曼(Wendy Sherman)報告，為期至少一年，但當局還沒決定這兩個職缺將由誰出任。

國務卿布林肯(Antony Blinken)預料本周稍晚會宣布國務院的這些變革，這會是國務院經歷三個政府後，最新一波結構重組，以因應日新月異的國際網路安全問題。

這些問題包括外國政府贊助駭客入侵美國 政府網絡、中國公民竊取智慧財產權，以及俄羅斯干預美國選舉等。

國務院資深官員表示，新部門將反映布林肯對「美國進入全球事務新時代」的觀點，涵蓋21世紀的氣候變遷、新興科技、國際企業的合作與競爭等挑戰。

微軟(Microsoft)25日表示，俄國政府駭客去年攻擊美國資訊公司SolarWinds的安全軟體，近幾個月又攻擊部分企業的雲端伺服器，竊取敏感資訊。

國務院將與國會議員磋商組織規模與雇員人數，國務院每個單位通常會有550名全職員工。

拜登1月就任之初，便任命國家安全局資深官員擔任國家安全副顧問安‧紐柏格(Anne Neuberger)，負責網路與新興科技事務；此外，當局也任命國安局前副局長殷格利斯(Chris Inglis)出任國家網路主任，這是眾院委任的單位，轄下職員有75人。