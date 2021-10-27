ICE逮無證客案件「較川普時期少一半」 創10餘年新低

USICE統計顯示，2021會計年度的全美移民逮捕案例，數量創10餘年新低。(美聯社)

美國移民和海關執法局(US Immigration and Customs Enforcement，USICE )統計顯示，2021會計年度的全美無證移民逮捕案數量創10餘年新低，與前總統川普執政期間相比大約減少一半。主要在拜登 政府對遣返無證移民的政策改變有關。

華盛頓郵報報導，ICE探員在9月截止的2021會計年度，共執行7萬2000多件行政逮捕(administrative arrests)；相較之下，2020會計年度則執行了10萬4000件行政逮捕，從2017會計年度至2019會計年度，每年行政逮捕案件平均有14萬8000件。

行政逮捕數據統計被認為是觀察ICE活動的最佳指標之一，因為該局得以自行裁量；遣返出境等其他統計資料的起伏，則與美墨邊境移民潮趨勢息息相關。

拜登總統上台後，對移民查緝行動設下新限制，包括下令絕大多數遣返案件暫停處理100天，移民和海關執法局的逮捕案件也隨之下降；不過，拜登行政命令後來遭到聯邦法官駁回。

報導指出，雖然近幾個月ICE移民逮捕案件數量增加，但整體而言仍較前幾年規模縮小；根據統計，9月30日截止的2021會計年度裡，ICE中6000名探員，平均每人一年裡執行12件移民逮捕，大約每個月執行一件。

過去十年間，ICE在2011會計年度逮捕移民最多，共計完成32萬2093件行政逮捕，約為2021會計年度的4.5倍。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)9月底對ICE探員發布命令指出，如果有人在美國非法居留，單一因素並不構成遭到拘留或遣返的理由；這道新令將從11月29日起生效。

另方面，自從拜登上台後，非法入境案例大幅增加，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)在2021會計年度共拘捕170萬非法移民 ，創下歷年新高。