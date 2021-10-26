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共和黨掌控北卡選區重畫 民主黨及民權團體痛斥偏私

編譯陳韻涵／綜合25日電
共和黨掌控的北卡州議會今年重劃選區時，矢言不會再用種族或單一政黨的數據劃設，但此次共和黨版本的提案依然明顯有利於共和黨。圖為一名州眾議員審視選區重劃地圖。(美聯社)
共和黨掌控的北卡州議會今年重劃選區時，矢言不會再用種族或單一政黨的數據劃設，但此次共和黨版本的提案依然明顯有利於共和黨。圖為一名州眾議員審視選區重劃地圖。(美聯社)

北卡羅來納州共和黨十年前重劃選區地圖，助共和黨在聯邦法院訟案中，非法剝奪非洲裔選民的政治代表權；州法院後來裁決，共和黨劃設地圖的基礎，僅考量單一政黨利益。

共和黨掌控的州議會今年重劃選區時，矢言不會再用種族或單一政黨的數據劃設，但此次共和黨版本的提案依然明顯有利於共和黨。

美聯社指出，多份公開的眾院地圖切割北卡州最大城夏洛特(Charlotte)，削弱民主黨選民的勢力，夏洛特也是北卡州非裔居民的最大宗人口聚集地。

川普去年險勝的夏洛特如今被分為三或四個眾議員選區，讓共和黨至少擁有10比4的優勢。

隨著重劃選區作業如火如荼進行，北卡州成為三個重劃選區出現種族或黨派偏頗爭議的至少三州之一，爭議地區「剛好」都是深紅州。

民主黨與民權團體痛斥離譜，稱資深議員不用看列表就知道各種族與黨派的選民住在哪。

此外，在部份情況下，「投票權法」(Voting Rights Act)要求選區根據當地占多數的選民、族裔或少數民族組成來劃分。

墨裔法律防衛及教育基金(MALDEF)主席薩尼茲(Thomas Saenz)說：「這是我首次聽聞的重劃選區情況，他們明明知道種族數據，清楚知道非裔與拉丁裔社群住在哪裡。」

MALDEF已經就共和黨忽略種族數據而重劃的選區版圖，對德州共和黨提告。

國家共和黨重劃選區信託(NRRT)總顧問托欽斯基(Jason Torchinsky)表示，忽略種族數據跟地域有關，例如北卡州和德州。

重劃選區往往會引發黨派爭議，因為掌握劃設權的政黨就能最大化其選民聚集的區域，同時削弱反對黨選民所在的地區勢力。

最高法院2019年裁決，聯邦法院不能推翻立基於單一政黨的偏頗地圖，但各州法院依然可以廢除過於偏頗單一政黨的選區劃分，而種族依然是重劃選區的爭議導火線。

共和黨 北卡羅來納州 德州

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